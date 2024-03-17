Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика) — Finance.ua
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Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)

Личные финансы
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Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)
Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика), Фото: ek.ua
Зимой 2024 года стремительно вырос спрос на электромобили среди украинцев.
Об этом свидетельствует исследование Auto.Ria.
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Какие подержанные авто покупали украинцы

По данным Auto. Ria, больше всего искали подержанные авто в Киеве — 15%. Среди областей по поиску лидирует Львовская область с показателем 11%.
Анализ спроса на подержанные авто по областям показал, что на западе и центре Украины покупатели выбирают Volkswagen Passat.
На востоке предпочитают Skoda Octavia, ведь эта марка авто в лидерах по продажам.
Также в Закарпатской области зимой украинцы выбирали Skoda Octavia.
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По данным исследования, украинцы преимущественно искали подержанные авто в сегменте до 4 тыс. долларов, поисковик составлял 18%, автомобилями стоимостью от 4 тыс. до 6 тыс. долларов интересовались 17% пользователей.
Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)

Какие авто в лидерах

Чаще всего зимой этого года покупали Volkswagen Passat, за ним Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
Активнее всего зимой искали автомобили таких стран-производителей:
  • Германия — 37%;
  • Япония — 18%;
  • США — 10%.
Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)

Новые авто

Исследование показывает, что зимой предложение новых авто росло. Наибольшее количество запросов на новые авто было в ценовом диапазоне 20−25 тыс. долларов — 33%.
Изучение выбора украинцев новых авто в областях показало, что Volkswagen лидирует в:
  • Винницкой;
  • Николаевской;
  • Хмельницкий;
  • Черновицкой области.
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В то же время зимой 2024 года в Киевской области украинцы выбирали Toyota.
Во Львовской области популярной была марка автомобилей BMW.
В Днепропетровской области среди новых марок авто выбирали Mercedes-Benz.
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Чаще всего ищут автомобили марки Renault Duster.
ТОП-3 моделей по поисковым запросам за зиму выглядят так: Renault Duster, Toyota RAV 4 и Volkswagen Touareg.
Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)
Стоит отметить, что специалисты заметили стремительный рост в спросе на электромобили как среди подержанных, так и новых автомобилей.
Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)
Напомним, в Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин по договорам дарения. Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации.
По материалам:
Finance.ua
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