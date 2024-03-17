Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Какие автомобили покупали украинцы зимой 2024 года (инфографика)
Зимой 2024 года стремительно вырос спрос на электромобили среди украинцев.
Об этом свидетельствует исследование Auto.Ria.
Какие подержанные авто покупали украинцы
По данным Auto. Ria, больше всего искали подержанные авто в Киеве — 15%. Среди областей по поиску лидирует Львовская область с показателем 11%.
Анализ спроса на подержанные авто по областям показал, что на западе и центре Украины покупатели выбирают Volkswagen Passat.
На востоке предпочитают Skoda Octavia, ведь эта марка авто в лидерах по продажам.
Также в Закарпатской области зимой украинцы выбирали Skoda Octavia.
По данным исследования, украинцы преимущественно искали подержанные авто в сегменте до 4 тыс. долларов, поисковик составлял 18%, автомобилями стоимостью от 4 тыс. до 6 тыс. долларов интересовались 17% пользователей.
Какие авто в лидерах
Чаще всего зимой этого года покупали Volkswagen Passat, за ним Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
Активнее всего зимой искали автомобили таких стран-производителей:
- Германия — 37%;
- Япония — 18%;
- США — 10%.
Новые авто
Исследование показывает, что зимой предложение новых авто росло. Наибольшее количество запросов на новые авто было в ценовом диапазоне 20−25 тыс. долларов — 33%.
Изучение выбора украинцев новых авто в областях показало, что Volkswagen лидирует в:
- Винницкой;
- Николаевской;
- Хмельницкий;
- Черновицкой области.
Читайте также
В то же время зимой 2024 года в Киевской области украинцы выбирали Toyota.
Во Львовской области популярной была марка автомобилей BMW.
В Днепропетровской области среди новых марок авто выбирали Mercedes-Benz.
Чаще всего ищут автомобили марки Renault Duster.
ТОП-3 моделей по поисковым запросам за зиму выглядят так: Renault Duster, Toyota RAV 4 и Volkswagen Touareg.
Стоит отметить, что специалисты заметили стремительный рост в спросе на электромобили как среди подержанных, так и новых автомобилей.
Напомним, в Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин по договорам дарения. Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации.
Поделиться новостью