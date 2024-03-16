Покупатели автомобилей от BYD массово жалуются на качество — Finance.ua

Покупатели автомобилей от BYD массово жалуются на качество Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Покупатели автомобилей от BYD массово жалуются на качество, Фото: cults3d.com

Китайская BYD является одним из самых популярных производителей дешевых электромобилей. В прошлом году компания обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей. Несмотря на это, BYD столкнулся с некоторыми проблемами с качеством авто.

Об этом пишет издание Insideevs.

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Жалобы от владельцев

По информации, больше всего жалоб на качество авто возникло в тех экземплярах, которые экспортируют в Южную Азию, Ближний Восток, Европу. Многие требовали определенного ремонта по прибытии на место назначения.

О проблемах сообщалось также на других рынках мира. К примеру, в Израиле, Японии или Таиланде. Владельцы авто отмечали, что у их новеньких авто отслаивалась краска, ломался пластик, появлялась плесень.

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А после установки багажника они с удивлением обнаружили, что под ним есть вмятины и искажения. Указывается, что это логистические проблемы, а не производственные.

Не известно, как именно повлияли эти проблемы на репутацию автопроизводителя и насколько серьезны проблемы с качеством. Однако то, что BYD потерял часть покупателей и получил замедление продаж в феврале 2024 года — факт.

По подсчетам специалистов компания не достигнет своей цели продаж на международных рынках в этом году.

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