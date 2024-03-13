Импорт подержанных авто: откуда и по чем украинцы ввозили машины в прошлом году — Finance.ua

Импорт подержанных авто: откуда и по чем украинцы ввозили машины в прошлом году Сегодня 21:03 — Личные финансы

Импорт подержанных авто: откуда и по чем украинцы ввозили машины в прошлом году

Покупка подержанного авто из-за рубежа — основной источник пополнения автомобильного парка Украины.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

С января по середину прошлого года объемы ввозимых транспортных средств постепенно увеличивались с определенной стабилизацией количества летом. В сентябре-октябре снова произошло увеличение темпов импорта, которое в два последних месяца 2023 года сменилось на некоторое «проседание», фактически — до уровня «статистического плато», которое наблюдалось в летние месяцы.

Инфографика: eauto.org.ua

Откуда ввозили автотранспорт чаще всего

Подавляющая часть б/у транспорта прибывает в Украину из стран Европейского Союза — по статистике это 64,6%. Четверть рынка занимают авто из США (24,9%).

Инфографика: eauto.org.ua

Если рассмотреть европейское направление, лидером среди поставщиков автотранспорта с пробегом по итогам прошлого года стала Польша с долей 27,1%. Германия на второй позиции, с небольшим отрывом от Польши, с долей 23,6%. Доли других стран значительно скромнее: 8,3% у Словакии, 5,3% у Нидерландов, 4,7% у Литвы и далее по убыванию.

Инфографика: eauto.org.ua

Ценовая картина

Инфографика: eauto.org.ua

Ценовую картину в большинстве своем формируют легковые автомобили с пробегом. Высочайшая концентрация их в начале диаграммы, с пиком в диапазоне $1…2 тысячи.

Большую часть в диапазоне $10−15 тыс. формируют легковые автомобили из США. Также сюда попадают и другие американские легковушки подобной стоимости, поскольку из-за удорожания логистики у импортеров отсутствует коммерческий интерес по доставке бюджетных вариантов в Украину.

Еще часть этого диапазона формируют грузовики и тягачи для полуприцепов. Хотя доля таких транспортных средств меньше, чем у легковушек, однако в связи с законодательными ограничениями по экологическим стандартам (Евро-5) а также возрастного лимита в 5 лет, до которого акцизный сбор остается на приемлемом для украинских покупателей уровнем, без существенного увеличения, эти ТС существенно дороже легковых автомобилей.

Объемы импорта по таможням

Среди региональных таможен наибольшее количество подержанных транспортных средств было оформлено через Волынскую (28,6%) и Львовскую (26,6%) таможни.

В тройку лидеров также можно отнести и Ровенскую (12,7%), хотя по количеству оформлений она более чем вдвое уступает двум лидерам этого рейтинга. Суммарно эти три таможни пропускают через себя 67,9% всего автотранспорта с пробегом, попадающим в Украину для последующего выпуска в свободное обращение.

Очевидно, что большим объемам растаможивания транспорта способствует близкое расположение границ и наличие в составе региональных таможен пунктов оформления, расположенных непосредственно в пунктах пропуска.

Наименьшие результаты по итогам прошлого года у Николаевской, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Полтавской таможен.

Инфографика: eauto.org.ua

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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