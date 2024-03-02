ТОП-10 лучших подержанных семейных авто на семь мест (фото) — Finance.ua

ТОП-10 лучших подержанных семейных авто на семь мест (фото)
Если вы ищете семиместный автомобиль, вы найдете множество вариантов среди новых авто и на вторичном рынке. Существует достаточно много практичных минивэнов, в которых можно разместить водителя и еще шесть пассажиров, а также большое количество семейных кроссоверов, если вам нужен больший клиренс, чтобы вывозить семью за пределы асфальтированных дорог.
Британские эксперты издания «What Car?» составили список автомобилей на любой вкус и кошелек.
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Сначала необходимо определиться, необходим ли вам большой багажник, когда заняты все семь сидений, или вы предпочитаете больше клиренса или просто любите динамические авто и считаете, что большая пассажировместимость автомобиля не должна уменьшать удовольствие от вождения.
Peugeot 5008
На первое место эксперты издания поставили семиместный Peugeot 5008. Его цена — от 18 тыс. долларов за второе поколение модели. Специалисты убеждены, что он является лучшим среди минивэнов и даже кроссоверов премиум-класса из-за первоклассного стиля, практичности и управляемости.
Мощный внешний вид скрывает интерьер, который поразительно гибкий и рассчитан на семь комфортных мест. Кроме того, на выбор есть целый ряд мощных двигателей. Кроссовер хорошо оснащен во всех комплектациях, а также удивительно комфортен в дороге и отлично управляется. Доступная стоимость является вишенкой на торте.
Audi Q7
Специалисты «What Car?» уже не в первый раз отмечают этот автомобиль, ведь это хороший вариант семейной машины и подходит для дальних путешествий. Стоимость автомобиля — от 16 тыс. долларов за модель после 2010 года выпуска.
Не много даже новых и втрое более дорогих автомобилей, которые могут похвастаться более просторным и тихим салоном. При этом это еще и достаточно надежный автомобиль, предлагающий первоклассную динамику.
Citroën Grand C4 SpaceTourer
Эта машина хорошо оборудованная, стильная и одна из самых комфортабельных минивэнов на вторичном рынке. За цену от 15 тысяч долларов вы получите универсальные сиденья для семи человек и огромный багажник, когда третий ряд складывается в уровень с полом.
Линейка двигателей предлагает мощность и экономичность, а также отличные ходовые характеристики и прекрасно управляется как на свои размеры. Идеальный вариант для длительных поездок с семьей.
Volvo XC90
Цена автомобиля составляет от 12 тыс. долларов за модель после 2010 года выпуска. XC90 является практичным внедорожником. Он оснащен многими технологиями безопасности и чрезвычайно роскошным интерьером. Он также удобен и просторен, в нем достаточно места для семерых.
Не так уж важно, какую версию вы выберете, потому что все уровни комплектации очень хорошо оснащены. При этом автомобили 2015−2016 года выпуска можно приобрести менее чем за половину цены нового.
Skoda Kodiaq
Это стильный и высокопроизводительный автомобиль, дающий удобство в управлении и комфорт. У него может не быть каких-то особых сильных сторон, но он просто крут во всех аспектах и подойдет как любителям динамики, так и практичности. Идеальный баланс. Стоимость — от 20 тыс. долларов.
Известное качество Skoda позволяет найти автомобили в отличном состоянии даже с первых лет выпуска модели.
Форд Galaxy
Ford Galaxy не просто минивэн — это почти бус. Внутри достаточно места для семи взрослых (независимо от года выпуска) и даже для их багажа. Вдобавок ко всему, он удобен в управлении и комфортен. Цена автомобиля — от 9 тыс. долларов за модель после 2010 года выпуска.
При покупке подержанного Galaxy стоит обратить внимание на коробку передач, особенно автомат.
Citroën Berlingo
Модель Berlingo давно славится огромным внутренним пространством. Выбирайте версию XL с семью сиденьями, и почти кто угодно, независимо от телосложения, будет чувствовать себя комфортно в этом авто. В течение многих лет модель имела разные формы, и все они были квадратными, просторными и довольно недорогими для покупки и эксплуатации. Версия после рестайлинга 2018 года выглядит наиболее респектабельно, а цена составляет от 17 тыс. долларов.
Среди плюсов: отличная практичность, гибкий бензиновый двигатель и комфорт в управлении. Минусы — нехватка динамики и не лучшая информационно-развлекательная система.
Volkswagen Touran
Универсальный семиместный VW Touran ориентирован на водителя с бонусом в виде великолепной практичности. Это просторный, изысканный и стильный универсальный автомобиль с элегантным и практичным интерьером, превосходный в управлении. Стоит авто от 8 тыс. долларов за модель после 2012 года выпуска
Для начала, второй ряд состоит из трех отдельных сидений, что позволяет перевозить три детских кресла рядом, и все эти сиденья скользят и складываются независимо друг от друга. С убранным третьим рядом багажник огромный. Заставляет задуматься только противоречивая надежность.
Ford S-Max
Автомобиль имеет спортивный вид, очень удобный для пассажиров и приятный в управлении. Хотя его старший брат Ford Galaxy более просторный, места в S-Max все равно более чем достаточно для семи человек. Как и в случае с Galaxy, следует избегать бывших такси. Цена — от 6,5 тыс. долларов на вторичном рынке.
Сильными сторонами этого автомобиля являются дизайн, комфортность и отличное оборудование в комплектации Zetec. Минусами этого минивэна являются качество материалов салона, прожорливый бензиновый двигатель и сиденья третьего ряда, которые могут быть слишком маленькими для многих взрослых.
Hyundai Santa Fe
Кроссовер Hyundai Santa Fe большой, практичный и демонстрирует превосходное соотношение цена-качество. Его главной особенностью является внутреннее пространство с большим количеством места спереди и огромным количеством сидений сзади и при этом гигантским багажником. Машина достаточно надежна и стоит от 15 тыс. долларов на вторичном рынке за модель с 2014 года выпуска.
Плюсами этого кроссовера являются большой багажник при семи местах и топовое оборудование. Владельцы не очень довольны качеством езды и материалов салона.
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