ТОП-10 лучших подержанных семейных авто на семь мест (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 лучших подержанных семейных авто на семь мест (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших подержанных семейных авто на семь мест (фото)
ТОП-10 лучших подержанных семейных авто на семь мест (фото)
Если вы ищете семиместный автомобиль, вы найдете множество вариантов среди новых авто и на вторичном рынке. Существует достаточно много практичных минивэнов, в которых можно разместить водителя и еще шесть пассажиров, а также большое количество семейных кроссоверов, если вам нужен больший клиренс, чтобы вывозить семью за пределы асфальтированных дорог.
Британские эксперты издания «What Car?» составили список автомобилей на любой вкус и кошелек.
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Сначала необходимо определиться, необходим ли вам большой багажник, когда заняты все семь сидений, или вы предпочитаете больше клиренса или просто любите динамические авто и считаете, что большая пассажировместимость автомобиля не должна уменьшать удовольствие от вождения.

Peugeot 5008

На первое место эксперты издания поставили семиместный Peugeot 5008. Его цена — от 18 тыс. долларов за второе поколение модели. Специалисты убеждены, что он является лучшим среди минивэнов и даже кроссоверов премиум-класса из-за первоклассного стиля, практичности и управляемости.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Мощный внешний вид скрывает интерьер, который поразительно гибкий и рассчитан на семь комфортных мест. Кроме того, на выбор есть целый ряд мощных двигателей. Кроссовер хорошо оснащен во всех комплектациях, а также удивительно комфортен в дороге и отлично управляется. Доступная стоимость является вишенкой на торте.

Audi Q7

Специалисты «What Car?» уже не в первый раз отмечают этот автомобиль, ведь это хороший вариант семейной машины и подходит для дальних путешествий. Стоимость автомобиля — от 16 тыс. долларов за модель после 2010 года выпуска.
Фото: Audi
Фото: Audi
Не много даже новых и втрое более дорогих автомобилей, которые могут похвастаться более просторным и тихим салоном. При этом это еще и достаточно надежный автомобиль, предлагающий первоклассную динамику.

Citroën Grand C4 SpaceTourer

Эта машина хорошо оборудованная, стильная и одна из самых комфортабельных минивэнов на вторичном рынке. За цену от 15 тысяч долларов вы получите универсальные сиденья для семи человек и огромный багажник, когда третий ряд складывается в уровень с полом.
Фото: Citroën
Фото: Citroën
Линейка двигателей предлагает мощность и экономичность, а также отличные ходовые характеристики и прекрасно управляется как на свои размеры. Идеальный вариант для длительных поездок с семьей.

Volvo XC90

Цена автомобиля составляет от 12 тыс. долларов за модель после 2010 года выпуска. XC90 является практичным внедорожником. Он оснащен многими технологиями безопасности и чрезвычайно роскошным интерьером. Он также удобен и просторен, в нем достаточно места для семерых.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Не так уж важно, какую версию вы выберете, потому что все уровни комплектации очень хорошо оснащены. При этом автомобили 2015−2016 года выпуска можно приобрести менее чем за половину цены нового.

Skoda Kodiaq

Это стильный и высокопроизводительный автомобиль, дающий удобство в управлении и комфорт. У него может не быть каких-то особых сильных сторон, но он просто крут во всех аспектах и ​​подойдет как любителям динамики, так и практичности. Идеальный баланс. Стоимость — от 20 тыс. долларов.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Известное качество Skoda позволяет найти автомобили в отличном состоянии даже с первых лет выпуска модели.

Форд Galaxy

Ford Galaxy не просто минивэн — это почти бус. Внутри достаточно места для семи взрослых (независимо от года выпуска) и даже для их багажа. Вдобавок ко всему, он удобен в управлении и комфортен. Цена автомобиля — от 9 тыс. долларов за модель после 2010 года выпуска.
Фото: Ford
Фото: Ford
При покупке подержанного Galaxy стоит обратить внимание на коробку передач, особенно автомат.

Citroën Berlingo

Модель Berlingo давно славится огромным внутренним пространством. Выбирайте версию XL с семью сиденьями, и почти кто угодно, независимо от телосложения, будет чувствовать себя комфортно в этом авто. В течение многих лет модель имела разные формы, и все они были квадратными, просторными и довольно недорогими для покупки и эксплуатации. Версия после рестайлинга 2018 года выглядит наиболее респектабельно, а цена составляет от 17 тыс. долларов.
Фото: Citroën
Фото: Citroën
Среди плюсов: отличная практичность, гибкий бензиновый двигатель и комфорт в управлении. Минусы — нехватка динамики и не лучшая информационно-развлекательная система.

Volkswagen Touran

Универсальный семиместный VW Touran ориентирован на водителя с бонусом в виде великолепной практичности. Это просторный, изысканный и стильный универсальный автомобиль с элегантным и практичным интерьером, превосходный в управлении. Стоит авто от 8 тыс. долларов за модель после 2012 года выпуска
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Для начала, второй ряд состоит из трех отдельных сидений, что позволяет перевозить три детских кресла рядом, и все эти сиденья скользят и складываются независимо друг от друга. С убранным третьим рядом багажник огромный. Заставляет задуматься только противоречивая надежность.

Ford S-Max

Автомобиль имеет спортивный вид, очень удобный для пассажиров и приятный в управлении. Хотя его старший брат Ford Galaxy более просторный, места в S-Max все равно более чем достаточно для семи человек. Как и в случае с Galaxy, следует избегать бывших такси. Цена — от 6,5 тыс. долларов на вторичном рынке.
Фото: Ford
Фото: Ford
Сильными сторонами этого автомобиля являются дизайн, комфортность и отличное оборудование в комплектации Zetec. Минусами этого минивэна являются качество материалов салона, прожорливый бензиновый двигатель и сиденья третьего ряда, которые могут быть слишком маленькими для многих взрослых.

Hyundai Santa Fe

Кроссовер Hyundai Santa Fe большой, практичный и демонстрирует превосходное соотношение цена-качество. Его главной особенностью является внутреннее пространство с большим количеством места спереди и огромным количеством сидений сзади и при этом гигантским багажником. Машина достаточно надежна и стоит от 15 тыс. долларов на вторичном рынке за модель с 2014 года выпуска.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Плюсами этого кроссовера являются большой багажник при семи местах и ​​топовое оборудование. Владельцы не очень довольны качеством езды и материалов салона.
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