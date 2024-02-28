Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль — Finance.ua

Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль Сегодня 07:06 — Технологии&Авто

Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль, Фото: Укравтопром

Xiaomi представила на выставке в Барселоне свой первый автомобиль SU7.

Об этом сообщает Укравтопром.

«Xiaomi SU7 это производительный электрический седан, у которого спортивный дизайн», — говорится в сообщении.

Фото: Укравтопром

Xiaomi SU7 построен на платформе Modena Xiaomi. Размеры — 4997/1963/1455 мм с колесной базой 3000 мм.

Также поддерживается зарядка 800 В, что прибавляет 220 км запаса хода за 5 минут. Емкость батареи Qilin NMC от CATL — 101 кВт/ч, максимальный запас хода — 800 км.

Фото: Укравтопром

Вариант с полным приводом имеет мощность 670 лошадиных сил (838 Нм), разгон с 0 до 100 км/ч — 2,78 секунды. Максимальная скорость — 265 км/ч.

Цены на электромобиль не анонсированы. Поставки машины начнутся во II квартале 2024 года.

Укравтопром По материалам:

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