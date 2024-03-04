Топ-20 самых популярных подержанных моделей, которые покупали в Украине в феврале — Finance.ua

Топ-20 самых популярных подержанных моделей, которые покупали в Украине в феврале
Лидером среди производителей легковых автомобилей, которые в феврале покупали на внутреннем рынке чаще всего, остается Volkswagen.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
По авто марки Volkswagen украинцы заключили 11 тыс. сделок купли-продажи, что составляет 12,7% от общего количества всех сделок.
На втором месте ВАЗ с долей 5,9% и 5,1 тыс. сделок.
На третьем — Renault (5,8%, 5,1 тыс.). Четвертое место с долей 5,7% и 4,9 тыс. купленных автомобилей досталось Skoda. Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,2% и 4,5 тыс. сделок.
Самые популярные модели на внутреннем рынке
Первое место среди внутренних продаж в феврале снова занял давний лидер украинского вторичного авторынка Volkswagen Passat (3,1 тыс. сделок). На втором месте находится Skoda Octavia (2,9 тыс. сделок).
Третью строчку занял Volkswagen Golf (2,5 тыс. сделок), а на четвертой до сих пор держится Daewoo Lanos (2 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,6 тыс. сделок).
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Первая пятерка моделей, которые украинские автомобилисты покупают чаще всего, не слишком меняется на протяжении многих месяцев, что свидетельствует о постоянном спросе на эти легковушки.
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