Какие новые автомобили покупали украинцы в феврале — Finance.ua

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Какие новые автомобили покупали украинцы в феврале

Технологии&Авто
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Какие новые автомобили покупали украинцы в феврале
Какие новые автомобили покупали украинцы в феврале
В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысячи новых легковых авто — по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%.
Об этом сообщает профильная ассоциация «Укавтопром».
При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.

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Отмечается, что лучший результат месяца показала марка Toyota — 858 авто, это на 70% больше, чем в прошлом.
Далее следует Renault — 706 авто (+64%). Замыкает топ-3 Volkswagen — 472 ед. (+53%).
Также в топ-5 Skoda (452 ​​ед., +38%) и Peugeot — 348 ед. (+364%).
«Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации в феврале.
Всего с начала года отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", — говорится в сообщении.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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