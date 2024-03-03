Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году — Finance.ua

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году

Компания Toyota доминирует 14 раз подряд в рейтинге самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. Однако у нее появился конкурент — китайский BYD. Производителю за год удалось нарастить продажи авто почти наполовину.

Об этом сообщил Focus2Move.

Читайте также Какие бренды авто чаще всего выбирают состоятельные украинцы

На вершине рейтинга есть небольшие изменения, однако революция происходит в позициях, следующих за лидерами. Это свидетельствует о росте компаний, специализирующихся на производстве электромобилей.

На первом месте в рейтинге японский автопроизводитель Toyota. Компания продала 9,07 млн ​​авто, что на 1,5 млн меньше предыдущего рекорда, но на +4,1% больше, чем в 2022 году.

Рейтинг самых продаваемых брендов на мировом рынке новых легковушек в 2023 году:

Toyota — 9,07 млн ​​единиц. Volkswagen — 5,1 млн ед. Honda — 3,9 млн ед. Hyundai — 3,8 млн ед. Ford — 3,7 млн ​​ед. Nissan — 3,3 млн ед. Chevrolet — 3,29 млн ед. Kia — 3 млн ед. BYD — 2,6 млн ед. Mercedes — 2,2 млн ед.

Настоящим открытием стал китайский BYD. Компания поднялась с 11-го в предыдущем рейтинге и заняла в этот раз 9-е место. Удалось выполнить 2,6 млн продаж (+48,8%).

Хотя BYD специализируется на электромобилях, они все еще продают автомобили с ДВС (на них приходится более половины реализации). Еще в 2019 году BYD в рейтинге занимал всего 49 строчку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.