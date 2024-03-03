Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году — Finance.ua

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Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году

Технологии&Авто
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Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году
Компания Toyota доминирует 14 раз подряд в рейтинге самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. Однако у нее появился конкурент — китайский BYD. Производителю за год удалось нарастить продажи авто почти наполовину.
Об этом сообщил Focus2Move.
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На вершине рейтинга есть небольшие изменения, однако революция происходит в позициях, следующих за лидерами. Это свидетельствует о росте компаний, специализирующихся на производстве электромобилей.
На первом месте в рейтинге японский автопроизводитель Toyota. Компания продала 9,07 млн ​​авто, что на 1,5 млн меньше предыдущего рекорда, но на +4,1% больше, чем в 2022 году.

Рейтинг самых продаваемых брендов на мировом рынке новых легковушек в 2023 году:

  1. Toyota — 9,07 млн ​​единиц.
  2. Volkswagen — 5,1 млн ед.
  3. Honda — 3,9 млн ед.
  4. Hyundai — 3,8 млн ед.
  5. Ford — 3,7 млн ​​ед.
  6. Nissan — 3,3 млн ед.
  7. Chevrolet — 3,29 млн ед.
  8. Kia — 3 млн ед.
  9. BYD — 2,6 млн ед.
  10. Mercedes — 2,2 млн ед.
Настоящим открытием стал китайский BYD. Компания поднялась с 11-го в предыдущем рейтинге и заняла в этот раз 9-е место. Удалось выполнить 2,6 млн продаж (+48,8%).
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Хотя BYD специализируется на электромобилях, они все еще продают автомобили с ДВС (на них приходится более половины реализации). Еще в 2019 году BYD в рейтинге занимал всего 49 строчку.
По материалам:
Novyny.live
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