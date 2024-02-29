Какие бренды авто чаще всего выбирают состоятельные украинцы — Finance.ua

Какие бренды авто чаще всего выбирают состоятельные украинцы Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Какие бренды авто чаще всего выбирают состоятельные украинцы

В 2023 году состоятельные украинцы чаще всего выбирали такие бренды: BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«В прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году», — говорится в сообщении.

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Самыми популярными брендами, модели которых представлены в этом списке, были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.

«Эти четыре бренда охватили 86% первоначальных продаж роскошных авто», — добавили в Укравтопроме.

Титул бестселлера среди них достался автомобилю Lexus LX 500d.

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Ранее Министерство экономики опубликовало список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. В целом 184 модели таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Сумма налога составляет 25 тыс. грн. Уплатить его необходимо:

физическим лицам — в течение 60 дней после получения сообщения;

юридическим лицам — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации

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Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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