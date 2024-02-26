Названы самые ценные автомобильные бренды мира — Finance.ua

Названы самые ценные автомобильные бренды мира Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Названы самые ценные автомобильные бренды мира

Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на отчет Brand Finance.

«Согласно отчету Brand Finance, Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире. Его стоимость выросла на 1% до $59,4 млрд», — сказано в сообщении.

Инфографика: Укравтопром

Отмечается, что это свидетельствует о том, что бренд не только сохранил свой премиальный статус, но и улучшил свои операционные и финансовые показатели.

Стоимость Tesla снизилась на 12% до $58,3 млрд. С таким показателем бренд занял вторую строчку рейтинга 2024 года.

Третью позицию сохранил за собой японский бренд Toyota, стоимость которого в этом году оценена в $52,7 млрд.

Также в 10 самых ценных автомобильных брендов 2024 года попали Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi

Титул самого сильного автомобильного бренда в мире остался за производителем роскошных спортивных автомобилей Ferrari.

Bosch в этом году стал самым ценным и самым мощным брендом автокомпонентов.

Напомним, в течение 2023 года цены на подержанные электромобили в Украине существенно снизились — в общем на $3000.

Mercedes-Benz отзывает 250 тысяч автомобилей по всему миру, начиная с модельного года 2023 года. В автомобилях заменят некоторые детали из-за потенциальных проблем с предохранителями, чтобы предотвратить отказ двигателя и пожары.

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