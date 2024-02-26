Названы самые ценные автомобильные бренды мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые ценные автомобильные бренды мира

Фондовый рынок
74
Названы самые ценные автомобильные бренды мира
Названы самые ценные автомобильные бренды мира
Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на отчет Brand Finance.
«Согласно отчету Brand Finance, Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире. Его стоимость выросла на 1% до $59,4 млрд», — сказано в сообщении.
Инфографика: Укравтопром
Инфографика: Укравтопром
Отмечается, что это свидетельствует о том, что бренд не только сохранил свой премиальный статус, но и улучшил свои операционные и финансовые показатели.
Стоимость Tesla снизилась на 12% до $58,3 млрд. С таким показателем бренд занял вторую строчку рейтинга 2024 года.
Третью позицию сохранил за собой японский бренд Toyota, стоимость которого в этом году оценена в $52,7 млрд.
Также в 10 самых ценных автомобильных брендов 2024 года попали Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi
Титул самого сильного автомобильного бренда в мире остался за производителем роскошных спортивных автомобилей Ferrari.
Bosch в этом году стал самым ценным и самым мощным брендом автокомпонентов.
Напомним, в течение 2023 года цены на подержанные электромобили в Украине существенно снизились — в общем на $3000.
Mercedes-Benz отзывает 250 тысяч автомобилей по всему миру, начиная с модельного года 2023 года. В автомобилях заменят некоторые детали из-за потенциальных проблем с предохранителями, чтобы предотвратить отказ двигателя и пожары.
Напомним, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможных убытков на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, угон, стихийные бедствия и т. д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.