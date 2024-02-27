В Украине планируют стимулировать отечественный автопром — Finance.ua

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В Украине планируют стимулировать отечественный автопром

Казна и Политика
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В Украине планируют стимулировать отечественный автопром
В Украине планируют стимулировать отечественный автопром
В ближайшее время правительство планирует задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю.
Об этом пишет «Укравтопром».

Что это за инструменты

Первый из них — публичные закупки, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».
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Дополнительным стимулом будет активизация программы «Школьный автобус» — закупка 1,5 тыс. автобусов украинских производителей в течение трех лет.
Второй инструмент, озвученный премьером, это компенсации.
«В госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд грн на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства», — говорят в Укравтопроме.
Планируется распространить такой же механизм на специальную и строительную, коммунальную технику.
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«Это должно стать стимулом, что вдохнет новую жизнь в украинский автопром», — отметил Шмыгаль.
Напомним, по данным Укравтопрома, в январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и Днепропетровской области. Бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской обл. стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской обл. чаще останавливали свой выбор на Škoda Scala. Январским лидером рынка Днепропетровской области был электромобиль Volkswagen ID.4.
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В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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