В Украине планируют стимулировать отечественный автопром — Finance.ua

В Украине планируют стимулировать отечественный автопром Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В Украине планируют стимулировать отечественный автопром

В ближайшее время правительство планирует задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю.

Об этом пишет «Укравтопром».

Что это за инструменты

Первый из них — публичные закупки, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».

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Дополнительным стимулом будет активизация программы «Школьный автобус» — закупка 1,5 тыс. автобусов украинских производителей в течение трех лет.

Второй инструмент, озвученный премьером, это компенсации.

«В госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд грн на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства», — говорят в Укравтопроме.

Планируется распространить такой же механизм на специальную и строительную, коммунальную технику.

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«Это должно стать стимулом, что вдохнет новую жизнь в украинский автопром», — отметил Шмыгаль.

Напомним, по данным Укравтопрома, в январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и Днепропетровской области. Бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской обл. стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской обл. чаще останавливали свой выбор на Škoda Scala. Январским лидером рынка Днепропетровской области был электромобиль Volkswagen ID.4.

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В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.

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