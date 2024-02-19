Рынок авто с пробегом: какие машины выбирали украинцы в 2023 году — Finance.ua

Рынок авто с пробегом: какие машины выбирали украинцы в 2023 году Сегодня 09:00 — Личные финансы

Рынок авто с пробегом: какие машины выбирали украинцы в 2023 году

В 2023 году суммарный объем вторичного рынка легковых автомобилей составил 1,177 тыс. шт., что на 5,5% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.

Отмечается, что на внутреннем рынке в 2023 г. было заключено 955,6 тыс. сделок купли-продажи, что существенно больше, на 34,3%, чем было в 2022 году, который закончился с итогом 711,2 тыс. перепродаж внутри страны.

Средний возраст активной части рынка, то есть автомобилей, которые продавали и покупали в 2023 году, составил 15,7 года на внутреннем рынке, и 11,1 года для легковых автомобилей, которые после растаможки прошли первую регистрацию в Украине.

Инфографика: eauto.org.ua

Внутренний рынок — самые популярные производители

Несколько лет подряд первенство во внутренних перепродажах принадлежит немецкой марке Volkswagen, доля автомобилей которой по итогам 2023 года составила 12,4% — вдвое больше, чем занявшая второе место марка ВАЗ.

В списке самых популярных марок далее — Renault с долей 5,8%, Skoda (5,5%) и Toyota с 5,2%, которая замыкает пятерку лидеров.

Инфографика: eauto.org.ua

Внутренний рынок — самые популярные модели

В топ-20 моделей никому не уступил свое первое место давний лидер украинского вторичного рынка Volkswagen Passat, следом за которым стоит Daewoo Lanos.

Совершенно близко по количеству купленных автомобилей на третьей позиции Skoda Octavia — модель, после которой Volkswagen Golf. Замыкает пятерку рейтинга моделей вторичного рынка образца 2023 Renault Megane.

Инфографика: eauto.org.ua

По типу силовой установки преобладали в 2023 году на внутреннем рынке бензиновые легковые автомобили, доля которых составила 43,2%. Вторые по популярности — дизельные с 30,2% рынка. Не утратили своей привлекательности в глазах покупателей машины с газобаллонным оборудованием (ГБО), которых было куплено 23,1%. Электромобилям досталось 1,7% рынка, легковушкам с гибридными силовыми установками — 1,3%, еще 0,4% заняли машины, моторы которых работают только на газовой смеси.

Импорт — самые популярные производители

Volkswagen, как и на внутреннем рынке, занимает первое место в рейтинге легковых автомобилей, которые были впервые зарегистрированы в Украине после растаможки в 2023 году. Доля авто с логотипом «VW» составила почти 19%.

С двойным количественным различием на втором месте Renault, чьи автомобили охватили 10% в сегменте импорта. Skoda — на третьей позиции, с долей 7,2%, после которой с незначительным отставанием Nissan (7,1%). Замыкает первую пятерку производитель группы премиум Audi, с долей 15,4%.

Инфографика: eauto.org.ua

Импорт — самые популярные модели

По итогам 2023 года в сегменте импорта первенство завоевал Volkswagen Golf.

Также среди «свежепригнанных» в прошлом году высокий спрос на Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat и минивэн Renault Scenic.

В списке моделей, пополнивших украинский автопарк в прошлом году, кроме упомянутых VW e-Golf, есть несколько электромобилей, разработанных изначально такими: Nissan Leaf (шестое место), Tesla Model 3 (№ 12 в списке), и Model Y (19 позиция).

Инфографика: eauto.org.ua

Распределение этого сегмента по типу топлива выглядит следующим образом: 43,9% - автомобили с бензиновыми двигателями. 34,3% - дизели, весомые 13,6% - электромобили. Легковые машины с ГБО импортировали сравнительно немного — 4,9%, еще меньше доля у «гибридов» — 2,9%, и почти исчезают машины с системой питания двигателя (исключительно с ней) сжиженным газом — 0,4%.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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