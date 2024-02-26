Назван автомобиль года 2024 в Европе (фото) — Finance.ua
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Назван автомобиль года 2024 в Европе (фото)

Фондовый рынок
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Назван автомобиль года 2024 в Европе (фото)
Назван автомобиль года 2024 в Европе (фото)
В понедельник, 26 февраля, на церемонии на Женевском международном автосалоне (Швейцария) были объявлены Результаты «Автомобиль года 2024».
Электрический Renault Scenic E-Tech был признан «Автомобилем года 2024».
После первого тура голосования в ноябре прошлого года Scenic был выбран одним из семи финалистов: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR и Volvo EX30.
Победителя трофея выбирало жюри из 58 автомобильных журналистов из 22 стран. Scenic занял первое место с 329 баллами, став седьмым автомобилем Renault, который получил престижный титул «Автомобиль года» после Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic. (1997), Megane (2003) и Clio (2006).
Победа в престижной награде «Автомобиль года» является большой гордостью для всех у Renault Group и бренда Renault. Это признание демонстрирует, что мы сделали правильный выбор: рекордный запас хода, щедрая и привлекательная емкость, и все это с тщательным экологическим следом! Если к этому добавить удовольствие от вождения и оборудования voiture à vivre, например новый панорамный люк Solarbay или систему OpenR Link последнего поколения с интегрированными системами Google, Scenic имеет все необходимые функции, чтобы укрепить свои позиции на европейском рынке электромобилей", — говорит Фабрис. Камболиве, генеральный директор Renault Brand.
Полностью электрический автомобиль, разработанный на средней платформе AmpR (ранее CMF-EV), Scenic E-Tech Electric предназначен для работающих людей, которым нужна универсальность. Маневренный, легкий (1890 кг) и компактный (4,47 м в длину) Scenic в своей стихии на городских дорогах. Для долгих поездок Scenic может похвастаться запасом хода до 625 км (WLTP), комфортом, просторным салоном и технологическим удовольствием от вождения.

Цена

Начальная цена Scenic E-Tech Electric составляет менее 40 000 евро с доступом к государственным субсидиям в странах, где действуют схемы стимулирования.
Заказы уже открыты, и первые автомобили поступят в сеть Renault совсем скоро.
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По материалам:
Телеканал 24
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