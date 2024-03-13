Где в Украине чаще всего покупают новые авто — Finance.ua

Где в Украине чаще всего покупают новые авто Сегодня 19:01 — Личные финансы

Где в Украине чаще всего покупают новые авто

В феврале больше всего новых легковых автомобилей приобрели киевляне — почти 2100 шт. Это на 88% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в феврале:

город Киев;

Киевская область;

Днепропетровская;

Львовская;

Одесская.

Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Сколько авто купили:

в феврале киевляне приобрели — 2095 новых авто, что на 88% больше, чем в прошлом году;

в Киевской области было зарегистрировано — 452 ед. (+57%);

жители Днепропетровщины купили — 328 ед;

во Львовской области — 314 ед. (+65%);

в Одесской обл. — 298 ед. (+37%).

Бестселлеры февраля

Бестселлером месяца в столице и на Днепропетровщине стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали электромобиль Volkswagen ID.4.

Напомним, по данным Института исследований авторынка, в феврале этого года украинский автопарк пополнился на 1523 автомобиля с китайским VIN, что оказалось на 5,8% больше, чем в январе-2024, и почти вдвое больше, чем в феврале-2022.

Как свидетельствует информация Укравтопрома, наиболее популярными автомобилями среди украинцев остаются те, у кого бензиновый двигатель. На них пришлось 44% продаж новых авто в феврале, а это на 7 (п.п.) меньше, чем в прошлом. В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3 п.п. — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11% до 17%. Доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.

Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.