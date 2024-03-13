Где в Украине чаще всего покупают новые авто — Finance.ua

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Где в Украине чаще всего покупают новые авто

Личные финансы
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Где в Украине чаще всего покупают новые авто
Где в Украине чаще всего покупают новые авто
В феврале больше всего новых легковых автомобилей приобрели киевляне — почти 2100 шт. Это на 88% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.

Крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в феврале:

  • город Киев;
  • Киевская область;
  • Днепропетровская;
  • Львовская;
  • Одесская.

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Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Сколько авто купили:

  • в феврале киевляне приобрели — 2095 новых авто, что на 88% больше, чем в прошлом году;
  • в Киевской области было зарегистрировано — 452 ед. (+57%);
  • жители Днепропетровщины купили — 328 ед;
  • во Львовской области — 314 ед. (+65%);
  • в Одесской обл. — 298 ед. (+37%).

Бестселлеры февраля

Бестселлером месяца в столице и на Днепропетровщине стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали электромобиль Volkswagen ID.4.
Напомним, по данным Института исследований авторынка, в феврале этого года украинский автопарк пополнился на 1523 автомобиля с китайским VIN, что оказалось на 5,8% больше, чем в январе-2024, и почти вдвое больше, чем в феврале-2022.

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Как свидетельствует информация Укравтопрома, наиболее популярными автомобилями среди украинцев остаются те, у кого бензиновый двигатель. На них пришлось 44% продаж новых авто в феврале, а это на 7 (п.п.) меньше, чем в прошлом. В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3 п.п. — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11% до 17%. Доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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