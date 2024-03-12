Как беженцу купить или зарегистрировать автомобиль в Чехии — Finance.ua

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Как беженцу купить или зарегистрировать автомобиль в Чехии

Технологии&Авто
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Украинцы, пользующиеся временной защитой в Чехии, могут купить автомобиль в этой стране. Но для них действуют специальные правила регистрации такого транспортного средства.
Какие номерные знаки могут получить беженцы на приобретенное в Чехии авто, рассказала РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
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Условия регистрации автомобиля для иностранцев в Чехии

Украинцы, которые находятся в Чехии с временной защитой и визами толерантности, могут приобрести автомобиль в этой стране или в другой стране ЕС. Но не могут получить стандартный чешский номерной знак, пояснили в Министерстве транспорта Чехии.
В ведомстве отметили, что владельцем транспортного средства, зарегистрированного в Реестре дорожных транспортных средств, может быть иностранец с временной защитой или визой толерантности.
«Но водителем транспортного средства в соответствии с законом об условиях эксплуатации транспортных средств на дорогах может быть лицо, имеющее разрешение на постоянное проживание (trvalý pobyt), разрешение на долгосрочное проживание (dlouhodobý pobyt) или получившее убежище (azyl) на территории Чешской Республики», — объяснили в Минтрансе.
Это означает, что временная защита не входит в категорию разрешений на пребывание, разрешающих чешскую регистрацию авто. Украинцы с временной защитой или визой толерантности должны зарегистрировать автомобиль с «временными номерами» для экспорта. Такую регистрацию нужно возобновлять каждые три месяца.
Срок действия такого номерного знака для вывоза не связан со сроком действия визы временной защиты или толерантности. В случае использования транспортного средства по истечении срока действия регистрационного знака для вывоза транспортного средства владелец может обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче нового регистрационного знака того же типа", — отметили в ведомстве.

Специальный реестр для украинских автомобилей в Чехии

С 1 января 2024 года регистрация автомобилей беженцев из Украины в Чехии обязательна. Зарегистрировать машину необходимо не позднее 7 дней после получения временной защиты или визы толерантности. Сделать это нужно в реестре водителей по месту жительства.
Управление автомобилем с украинскими номерами, которое беженцы не зарегистрировали в Чехии, считается правонарушением и наказывается штрафом до 30 тыс. чешских крон (1186 евро).
По данным ведомства, в январе 2024 года в Чехии зарегистрировали 18,5 тысячи автомобилей на украинских номерах.
По материалам:
РБК-Україна
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