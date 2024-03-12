В США начали проверку более 250 тысяч автомобилей Honda из-за проблем с торможением — Finance.ua
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В США начали проверку более 250 тысяч автомобилей Honda из-за проблем с торможением

Технологии&Авто
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В США начали проверку более 250 тысяч автомобилей Honda из-за проблем с торможением
В США начали проверку более 250 тысяч автомобилей Honda из-за проблем с торможением
В понедельник в Соединенных Штатах регулятор начал проверку около 250 712 автомобилей Honda Insight и Honda Passport из-за возможности непреднамеренной активации экстренного торможения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
В отчете регулятора указано, что Управление по расследованию дефектов (ODI) получило 46 жалоб, включавших сообщения о трех авариях или пожарах и двух случаях травмирования водителей автомобилей Honda.
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По данным NHTSA, непреднамеренное включение системы автоматического экстренного торможения в транспортных средствах может увеличить риск столкновения, что приведет к травмам и повреждению имущества.
Первый этап расследования регулятора предусматривает анализ полученных жалоб потребителей или сервисных бюллетеней автопроизводителя, подтверждающих дефект безопасности в указанных моделях Honda.
По материалам:
Укрінформ
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