Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года — Finance.ua

Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года, Фото: Nikkei

Компания Sony Honda Mobility, совместное предприятие Sony Group и Honda Motor, представит три модели электромобилей к 2030 году.

Об этом сообщает Nikkei.

Sony Honda Mobility дебютирует с седаном в 2025 году, внедорожником — в 2027 году, а компакт представит в 2028 году или чуть позже. Эти три модели должны составить конкуренцию американской Tesla.

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Компакт Sony Honda Mobility может быть сравним по размеру с Toyota Corolla и Volkswagen Golf.

Sony Honda Mobility разрабатывает игры, в которые можно будет играть в салоне автомобиля, используя передовые технологии компьютерной графики от Epic Games.

Укрінформ По материалам:

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