Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года — Finance.ua
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Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года

Технологии&Авто
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Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года
Sony Honda Mobility планирует выпустить три электромобиля до 2030 года, Фото: Nikkei
Компания Sony Honda Mobility, совместное предприятие Sony Group и Honda Motor, представит три модели электромобилей к 2030 году.
Об этом сообщает Nikkei.
Sony Honda Mobility дебютирует с седаном в 2025 году, внедорожником — в 2027 году, а компакт представит в 2028 году или чуть позже. Эти три модели должны составить конкуренцию американской Tesla.
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Sony Honda Mobility разрабатывает игры, в которые можно будет играть в салоне автомобиля, используя передовые технологии компьютерной графики от Epic Games.
По материалам:
Укрінформ
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