В Украине снизились цены на подержанные электромобили Tesla: эксперты назвали причины — Finance.ua

В Украине снизились цены на подержанные электромобили Tesla: эксперты назвали причины Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине снизились цены на подержанные электромобили Tesla: эксперты назвали причины

В 2023 году цены на подержанные электромобили в Украине существенно снизились — в общей сложности на $3000.

Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Института исследований авторынка.

Исследование будет проведено в рамках одного бренда — Tesla, поскольку именно эти автомобили сейчас количественно лидируют на украинском вторичном авторынке, кроме того, снижение цен на эти авто, принадлежащие к группе премиум, наиболее заметно.

Топ марок электромобилей с пробегом, 2023 год., Інфографіка: eauto.org.ua

Из четырех основных моделей этого американского производителя самой массовой по итогам торгов в 2023 году была Model 3. Roadster присутствует в Украине в одном экземпляре, пикап Cybertruck пока еще не прибывал.

Популярность отдельных моделей Tesla и пути происхождения, Інфографіка: eauto.org.ua

Средние цены, указанные в объявлениях о продаже легковых машин Tesla, за год снизились от 20,2% на Model Y до 27,7% на Model S.

Динамика средних цен на подержанные электрокары Tesla, Інфографіка: eauto.org.ua

На практике это означает, что средняя разница, выраженная в деньгах, которые запрашивали владельцы в начале 2023 года, и в его конце, составляет около $10 000. Также «просели» минимальные цены: сейчас вполне реально отыскать Model S на ходу (первых выпусков) по цене от $15 000, значительно более новую (но несколько меньшую по габаритам) Model 3 — от $20 000. Год назад эти запросы были на упомянутые $10 тыс. выше.

Почему Tesla дешевеет

Следовательно, существенное снижение цен на б/у электромобили, в частности Tesla, действительно произошло и частично продолжает происходить.

Причинами этого явления стало то, что значительная часть рынка (80%) пополняется аукционными авто, на которые за год средняя ставка уменьшилась вдвое, увеличение предложения (и его тройное преимущество над спросом), а также естественное старение ранних моделей.

Помимо этого в прошлом году происходило снижение цен на новые автомобили Tesla, что тоже оказало влияние на вторичный рынок.

Напомним, по данным Укравтопрома, в январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

По данным Опендатабот, за весь 2023 год в Украину ввезли рекордные 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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