Как выгодно сдать квартиру в аренду: советы для владельцев — Finance.ua

Как выгодно сдать квартиру в аренду: советы для владельцев Сегодня 12:09 — Недвижимость

Как выгодно сдать квартиру в аренду: советы для владельцев

Бытует мнение, что сдавать в аренду собственное жилье, в котором вы не проживаете — один из самых простых способов заработка. Однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Владельцам квартиры следует подготовить квартиру к сдаче, чтобы как можно выгоднее сдать ее в аренду.

Об этом сообщает СЕО/владелец компании по управлению недвижимостью «Акт Сервис» Богдан Половинский в комментарии РБК-Украина.

Как подготовить квартиру перед сдачей в аренду

Подготовка квартиры к сдаче в аренду — ключевой этап, который поможет найти ответственных арендаторов и обеспечить выгодные условия аренды. Вот несколько шагов, которые следует учесть:

1. Уборка и ремонт. Ваша квартира должна быть чистой и опрятной. Произведите генеральную уборку, особое внимание обратите на кухню, ванную комнату и пол.

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Устраните все неисправности, такие как сломанные дверные ручки, подтекание кранов или проблемы с электричеством. Если стены загрязнены или повреждены, следует их выкрасить или наклеить новые обои.

«Относительно небольшие затраты на ремонт в квартире помогут сделать ее более привлекательной для потенциальных арендаторов и позволят немного повысить ее стоимость. Обычно такие расходы вы возвращаете уже в первые 2−3 месяца аренды», — рассказывает Богдан Половинский.

2. Мебель и бытовая техника. Убедитесь, что вся мебель находится в хорошем состоянии. Если необходимо, замените или отремонтируйте ее.

Проверьте, работают ли все приборы (плита, холодильник, стиральная машина). Наличие исправной бытовой техники является большим плюсом для арендаторов.

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«Есть бытовая техника, которая может повысить стоимость квартиры. Это может быть хорошая стиральная машина, кондиционер, микроволновка и посудомоечная машина. В то же время электрочайник, утюг, пылесос и телевизор — не принципиально важны для арендаторов и не придают квартире ценности», — говорит СЕО компании по управлению недвижимостью.

Инвестиции в качественное оборудование и мебель могут быстро окупиться. К примеру, покупка нового дивана стоимостью 20 тыс. грн может повысить арендную плату на 2000 грн в месяц. Таким образом, стоимость дивана окупится всего через 10 месяцев, а в дальнейшем повышенная арендная плата обеспечит дополнительный доход.

3. Коммунальные сервисы. Убедитесь, что все счетчики (электроэнергии, воды, газа) работают и правильно считают потребление. Убедитесь, что все счета за коммунальные услуги оплачены.

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4. Безопасность. Проверьте замки на дверях и окнах. Рассмотрите возможность установки новых замков для дополнительной безопасности. Если возможно, установите сигнализацию или домофон.

Коммуникация с арендаторами

Аренда квартир требует не только финансовых вложений, но и внимания к коммуникации и управлению. Успех арендного бизнеса зависит от качества взаимодействия с арендаторами и эффективного распределения расходов на ремонт, отмечает Богдан Половинский.

Быстрая реакция на вопросы и просьбы арендаторов создает атмосферу доверия и помогает избежать мелких проблем. Заботьтесь о комфорте жильцов, ведь довольный арендатор с большей вероятностью будет долгосрочным клиентом.

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Системный подход к расчетам и соблюдению сроков оплаты аренды поможет избежать финансовых проблем и недоверия.

Регулярно проверяйте состояние квартиры и соблюдайте арендные условия, чтобы избежать злоупотреблений доверием со стороны арендаторов.

О чем должен помнить арендодатель

Богдан Половинский отмечает, что в Киеве квартиры с арендной платой до 20 тыс. грн сдаются быстро из-за высокого спроса, тогда как те, что дороже 30 тыс. грн, могут оставаться вакантными дольше.

Аренда недвижимости часто считается пассивным доходом, но на самом деле это требует больших усилий и постоянной коммуникации с арендаторами. Идеальный клиент — тот, кто понял, что арендный бизнес требует много внимания.

Существует стереотип, что арендодатели — «богачи, выкручивающие руки бедным арендаторам», но на практике арендаторы также могут злоупотреблять добротой собственников, требуя чрезмерных улучшений или платя меньше рыночной стоимости. Некоторые арендодатели даже нанимают посредников для переговоров о повышении арендной ставки.

Правильное распределение затрат на ремонт квартиры или бытовой техники является ключевым фактором эффективности и удовлетворения арендодателя. Важно заранее договориться с арендаторами о том, кто будет нести расходы на ремонт, чтобы избежать конфликтов.

Напомним, в 15 различных областях Украины официально стартовал пляжный сезон. В OLX Недвижимость поделились стоимостью посуточной аренды в курортных городах и селах Украины.

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