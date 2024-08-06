В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен — Finance.ua
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В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен

Казна и Политика
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В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен
В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен
98 депутатов Верховной Рады получили в июне компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,03 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Согласно опубликованному на сайте Рады списку депутатов, которым в июне произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 2 030 150 гривен.
Средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 20 150 гривен.
В основном, депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в мае.
Наибольшую сумму выплаты получили депутаты: Павел Якименко (фракция «Слуга народа»), Евгений Яковенко (группа «Восстановление Украины»), Яна Зинкевич (фракция «Европейская солидарность») и Роберт Горват (группа «Доверие») — по 39 тыс. гривен (за проживание в апреле-мае).
101 депутат Верховной Рады получил в марте компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,111 млн гривен.
По материалам:
Українські Новини
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