В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен — Finance.ua

В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен Сегодня 09:44 — Казна и Политика

В июне народные депутаты получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 2 млн гривен

98 депутатов Верховной Рады получили в июне компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,03 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно опубликованному на сайте Рады списку депутатов, которым в июне произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 2 030 150 гривен.

Средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 20 150 гривен.

В основном, депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в мае.

Наибольшую сумму выплаты получили депутаты: Павел Якименко (фракция «Слуга народа»), Евгений Яковенко (группа «Восстановление Украины»), Яна Зинкевич (фракция «Европейская солидарность») и Роберт Горват (группа «Доверие») — по 39 тыс. гривен (за проживание в апреле-мае).

101 депутат Верховной Рады получил в марте компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,111 млн гривен.

Українські Новини По материалам:

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