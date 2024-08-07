Особенности государственной регистрации договора аренды земельного участка — Finance.ua

Особенности государственной регистрации договора аренды земельного участка Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Особенности государственной регистрации договора аренды земельного участка

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» право постоянного пользования и право аренды (субаренды) земельного участка подлежат государственной регистрации.

Об этом сообщает Земельный фонд Украины.

За государственной регистрацией договора аренды земли может обратиться как арендатор, так и арендодатель в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, Киевский, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, в том числе через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ); нотариуса.

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Для проведения государственной регистрации аренды земельного участка регистратору (нотариусу) подается заявление на проведение регистрационных действий (оформляются с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество по месту обращения) и оригиналы документов, необходимых для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме.

Другими документами (их копиями), которые подаются с заявлением, являются:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

доверенность или другой документ, удостоверяющий представительские полномочия в случае, когда лицо, обращающееся за государственной регистрацией, действует как представитель;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц налогоплательщиков (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);

документ, подтверждающий уплату административного сбора (обязательного платежа за проведение государственной регистрации), кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты административного сбора;

договор аренды земельного участка

По результатам проведения государственной регистрации права собственности и производного от него вещного права на земельный участок государственный регистратор (нотариус) формирует выписку.

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Именно выписка и подтверждает регистрацию права аренды.

Если не зарегистрировать право аренды земельного участка, у арендатора будет формальное основание не соблюдать условия договора аренды земельного участка.

Земельный участок по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

agronews По материалам:

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