ТОП-5 самых дорогих городов по стоимости аренды квартир — ЛУН Сегодня 13:02 — Личные финансы

ТОП-5 самых дорогих городов по стоимости аренды квартир — ЛУН

«Хочу переехать в другой город, но не знаю какой и как выбрать» — самый популярный запрос за последние 2,5 года. ЛУН собрали ТОП-5 городов с самой дорогой арендой и разобрались, в каком областном центре Украины сегодня снимать жилье недорого.

Напомним, что первые два года войны Львов считался самым дорогим городом по аренде квартир, сейчас ситуация изменилась. Самым дорогим городом в июле является Ужгород — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17 700 грн. Это дороже, чем в столице или во Львове.

Во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 16 500 грн, в Киеве, в свою очередь, — 15 000 грн.

Далее в рейтинге идут города с относительно одинаковой стоимостью аренды жилья.

Черновцы — 12 300 грн за однокомнатную,

— 12 300 грн за однокомнатную, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно — 12 000 грн.

Также одинаково стоит аренда однокомнатных квартир в Виннице и Днепре — 11 500 и 11 000 грн соответственно.

Чуть дешевле Черкассы, Хмельницкий и Тернополь. Однокомнатная квартира в аренду в Черкассах в июле в среднем обойдется в 10 000 грн, в Хмельницком — 9 500 грн, в Тернополе — 9400 грн.

Читайте также Сколько стоит посуточная аренда в курортных городах

Интересно, что когда-то дорогая Одесса в рейтинге стоимости аренды жилья среди областных центров Украины сегодня занимает 14 место. Однокомнатную квартиру здесь можно сегодня снять за 7000 грн в среднем.

Еще более дешевая аренда в Чернигове (5800 грн за однокомнатную), Запорожье (5500 грн), Сумах (5500 грн) и Николаеве (5000 грн). Эти города довольно сильно страдают во время войны, приближенность к прифронтовым зонам и потенциальная опасность наступления оказывают непосредственное влияние на цены на недвижимость.

И самыми дешевыми в цене аренды являются Харьков и Херсон. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в этих несокрушимых городах в среднем составляет 4000 грн.

Важные критерии для выбора города

Также в ЛУН дали советы, как выбрать город для переезда.

Выбирая, куда переехать, есть несколько факторов, на которые следует обращать внимание. Первый — психологически-эмоциональный.

«Если в каком-то из городов у вас уже есть знакомые или родственники, это поможет ускорить адаптивный период и сделать его более легким», — говорит руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Не менее важный фактор — экономическая ситуация в городе. Если вам важно найти новую работу, следует проверить количество вакансий в вашей сфере именно в том городе, который вы выбираете для потенциального переезда.

Далее уже в зависимости от финансовых возможностей выбирать город, в котором вы легче сможете найти новую квартиру, отвечающую вашим требованиям.

«Ну и не стоит забывать об элементарных средствах безопасности, даже в городах, удаленных от зон боевых действий. Не лишним будет поинтересоваться месторасположением важных инфраструктурных объектов, ведь они могут быть потенциальной целью врага в любое время, пока идет война. Также проверить наличие бомбоубежища, безбрарьерный доступ в квартиру, если это важно, наличие аптек, супермаркетов, учебных заведений и их заполненность и т. п. в районе, где выбираете жилье», — говорит эксперт.

Хотите, чтобы деньги работали на вас? Разместите депозит и с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь:



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.