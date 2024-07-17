Новостройка VS панелька: цены на квартиры и аренду в столице (инфографика) — Finance.ua

Новостройка VS панелька: цены на квартиры и аренду в столице (инфографика) Сегодня 15:00 — Недвижимость

Новостройка VS панелька: цены на квартиры и аренду в столице (инфографика)

В каких домах самые высокие цены в Киеве — об этом сообщили ЛУН в статистике средних цен на вторичке в Киеве по годам застройки домов.

Первое место по цене

Самыми дорогими оказались не новостройки, а дореволюционные дома, построенные до 1918 года.

Преимущественно концентрация таких домов в центре города, оттого и цена. Также на сегодняшний день они выигрывают у новостроек толстыми метровыми стенами, высокими потолками, централизованным отоплением и водоснабжением, что важно во время блэкаутов.

Средняя стоимость квартир в таких домах составляет:

однокомнатной квартиры — 96 тысяч долларов,

двухкомнатной — 145 тысяч долларов,

трехкомнатной — 220 тысяч долларов.

Средняя цена за квадратный метр — 2300 долларов за однокомнатную и 2200 за двухкомнатную и трехкомнатную.

Аренда

А вот аренда в таком доме обойдется сегодня в 40 000 грн за двухкомнатную и 53 000 грн за трехкомнатную.

Второе место

Вторыми в рейтинге идут новостройки, такими считаются объекты, построенные после 2010 года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в одном из таких жилых комплексов — 75 тысяч долларов, двухкомнатной — 126 тысяч долларов и трехкомнатной — 204 тысяч долларов. Однако здесь стоимость сильно зависит от района расположения, квадратуры, этажности, вида из окна, ремонта и т. п.

Аренда здесь в среднем стоит 35 000 грн за двухкомнатные и 61 000 грн за трехкомнатные квартиры.

Кроме этого, довольно дорогими считаются сталинки, дома, построенные в 1918—1956 годах. Такие дома, аналогично дореволюционным, базируются преимущественно в центре, а также на Лукьяновке, Святошино и в небольшой части правого берега города, на левом сталинки можно найти на Дарнице, ДВРЗ и левобережном массиве. Их шарм планировки и фасадная часть до сих пор пользуются популярностью. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в таком доме составляет 106 тысяч долларов, а трехкомнатной — 150 тысяч долларов.

Аренда сталинки в среднем стоит 33 000 грн за двухкомнатные и 42 000 грн за трехкомнатные квартиры.

Посмотреть подробнее, какой район, когда застраивался, можно на нашей карте лет застройки Киева: https://misto.lun.ua/buildings-age

Также, если в новостройках больше всего продается 1-комнатных квартир, то в дореволюционных домах и сталинках таких значительно меньше, чем 2 и 3-х комнатных. Это связано с тем, что застройщики сегодня большее предпочтение отдают однокомнатным квартирам, ведь они пользуются наибольшим спросом для инвестиций.

Далее в рейтинге следуют дома 90х-2010х годов. Там больше спецпроектов. Например АППС, разработанный ЗАО ГИПРОгражданпромстрой, строившийся в 1986 — 2005 годах. Или серия КС 1991—2003 годов от Киевпроекта. В этом периоде уже начали строить кирпичные здания, с большей толщиной стен, чем в период хрущевок и панелек, хотя панельные проекты в этом периоде также присутствуют. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 65 тысяч долларов, двухкомнатной — 95 тысяч долларов, трехкомнатной — 126 тысяч долларов.

Аренда в таких домах обойдется в среднем 18 000 грн за двухкомнатную и 32 000 грн за трехкомнатную.

Самые дешевые — хрущевки

Самыми дешевыми в Киеве считаются хрущевки (1956−1969 годы постройки) и панельки (1969−1991 годы постройки). Однокомнатная квартира здесь в среднем обойдется в 41 тысячу долларов, двухкомнатная — 55 тысяч долларов и 60 тысяч долларов соответственно, а трехкомнатная — 71 тысячу долларов за хрущевку и 73 тысячи долларов за панельку.

Что касается аренды, то средняя стоимость двухкомнатной в хрущевке — 14 000 грн и 20 000 грн трехкомнатной квартиры, а в панельке — 13 000 грн и 17 000 грн соответственно.

Разница

Разница в цене между однокомнатной новостройкой и панелькой — 34 тысячи долларов. А между дореволюционным домом и панелькой — 55 тысяч долларов. То есть по цене однокомнатной квартиры в дореволюционном доме в Киеве на сегодняшний день можно купить две аналогичные квартиры в панельке.

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