Сколько стоит посуточная аренда в курортных городах — Finance.ua

Сколько стоит посуточная аренда в курортных городах Сегодня 11:01 — Недвижимость

Сколько стоит посуточная аренда в курортных городах

В этом году в 15 разных областях Украины официально стартовал пляжный сезон. В OLX Недвижимость поделились стоимостью посуточной аренды в курортных городах и селах Украины.

Сколько стоит арендовать жилье на сутки

Рекордсмен по количеству предложений и откликов на аренду посуточного жилья на OLX — Одесса. Число объявлений о посуточной аренде в городе составляет — 2197, спрос — 174 тыс. откликов. Средняя стоимость посуточного жилья в Одессе — 1965 грн.

В Николаевской области официально открыт пляжный сезон в городах Первомайск, Южноукраинск и т. д. В Первомайске в среднем посуточная аренда жилья стоит — 671 грн (31 предложение, 1 354 отклика), в Южноукраинске посуточная аренда квартиры обойдется в 1 018 грн (17 предложений, 1 187 откликов).



В в среднем посуточная аренда жилья стоит — 671 грн (31 предложение, 1 354 отклика), в посуточная аренда квартиры обойдется в 1 018 грн (17 предложений, 1 187 откликов). В Полтавской области, по данным Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ), рекорд по количеству официально открытых пляжей — в этом году их 33. Например, в городе Лубны посуточная аренда жилья будет стоить — в среднем 564 гривны (количество предложений — 22, откликов — 1 541). В Миргороде посуточная аренда квартиры в среднем обойдется в 610 гривен (количество предложений жилья — 79, откликов — 3385).

посуточная аренда жилья будет стоить — в среднем 564 гривны (количество предложений — 22, откликов — 1 541). В посуточная аренда квартиры в среднем обойдется в 610 гривен (количество предложений жилья — 79, откликов — 3385). На территории Хмельницкой области функционирует, по данным ГАРТ, 21 пляж. 8 из них на реке Днестр — селах Старая Ушица, Рудковцы и т. д. Посуточная аренда жилья в этих населенных пунктах, чтобы отдохнуть на Днестре, составляет в среднем — 1 648 грн в Рудковцах (количество предложений — 14, откликов — 638) и 725 грн в Старой Ушице (количество предложений — 18, откликов на объявление — 1 616).



В городе Смела на Черкасщине посуточно аренда жилья обойдется в 1 134 гривны. Количество предложений — 16, число откликов 588.

В Сумской области работает девять пляжей с обустроенной инфраструктурой. В частности, в городе Шостка на озере Галенковское, в г. Ромны, на территории бывшей лодочной станции и т. д. В Шостке средняя стоимость посуточной аренды жилья — 660 грн (43 предложения, 2 642 отзыва), в Ромнах средняя стоимость посуточной аренды — 605 грн (19 объявлений, 1 422 отклика).

Западная часть страны

20 пляжей в этом году официально функционируют во Львовской области. В город Моршин, например, где также открыт пляж, посуточная аренда жилья будет стоить — 639 грн (57 предложений, 1 632 отклика).

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На Волыни наиболее популярной локацией среди отдыхающих являются Шацкие озера, средняя стоимость аренды жилья 1 558 гривен в сутки (количество объявлений — 36, откликов — 2 298).

В Ивано-Франковской области официально работают четыре пляжа, один из них в Калуше, где посуточная аренда в среднем стоит 651 грн (29 объявлений, 747 откликов) и в с. Поляница — стоимость посуточной аренды 4 273 грн (количество предложений — 61, откликов — 2 723).

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