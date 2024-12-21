Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе — Finance.ua

Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе Сегодня 16:08 — Валюта

Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе, Фото: freepik

Украинцы, проживающие или работающие в Европе, часто не могут определиться, где лучше обменять евро на доллары. Этот вопрос на самом деле зависит от ряда факторов. В большинстве случаев евро на доллары выгоднее обменять в Украине, чем за границей.

Об этом пишет «Телеканал 24».

Что следует знать об обмене евро на доллары в ЕС

сравнивать разные варианты. Один из главных моментов — это курс валют . Курс обмена может варьироваться от обменника к обменнику, поэтому всегда следует

Читайте также Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов

Также учтите, что в банках, аэропортах и ​​обменниках в туристических местах часто курс меньше, чем на рынке.

Кроме того, в Европе многие пункты обмена добавляют комиссию за услугу. Так что если хотите обменять средства именно в ЕС, сразу ищите обмен без комиссии.

Даже если в обменнике более высокий курс, однако есть комиссия, в некоторых случаях вы можете потерять больше, чем в обменнике с меньшим курсом без комиссии.

Читайте также Доллар по 45: пересечет ли курс критическую отметку в 2025 году

Итак, важные нюансы:

избегайте обменников в аэропортах, вокзалах и туристических местах, где курсы обычно самые плохие.

поищите онлайн-сервисы или банки с выгодными условиями.

всегда сравнивайте несколько обменных пунктов в вашем городе.

Обмен в Украине может быть более выгодным

Если вы едете в Украину, то обменять евро на доллары может оказаться даже выгоднее.

Курсы в обменниках часто лучше, чем в банках, и на самом деле большинство из них проводят обмены без комиссии.

Читайте также Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса

Да, иногда обменники не хотят принимать более старую или поврежденную валюту и взимают за ее обмен дополнительные проценты, однако это противозаконно.

Все же вы сможете найти честный обменник или обменять валюту в банке.

Напомним, на практике нередка ситуация, когда банки или небанковские учреждения отказываются принимать от клиентов деньги. Если с гривнами это скорее исключение, то с иностранной валютой можно говорить о правиле.

Читайте также Сколько валюты купили украинцы в ноябре 2024 года

Поэтому, если вам отказывают в обмене валюты и вы считаете, что это делается незаконно, Нацбанк советует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения.

Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.