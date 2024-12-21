Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе — Finance.ua
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Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе

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Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе
Как выгодно обменять евро на доллары: советы для украинцев в Европе, Фото: freepik
Украинцы, проживающие или работающие в Европе, часто не могут определиться, где лучше обменять евро на доллары. Этот вопрос на самом деле зависит от ряда факторов. В большинстве случаев евро на доллары выгоднее обменять в Украине, чем за границей.
Об этом пишет «Телеканал 24».

Что следует знать об обмене евро на доллары в ЕС

Один из главных моментов — это курс валют. Курс обмена может варьироваться от обменника к обменнику, поэтому всегда следует сравнивать разные варианты.
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Также учтите, что в банках, аэропортах и ​​обменниках в туристических местах часто курс меньше, чем на рынке.
Кроме того, в Европе многие пункты обмена добавляют комиссию за услугу. Так что если хотите обменять средства именно в ЕС, сразу ищите обмен без комиссии.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Даже если в обменнике более высокий курс, однако есть комиссия, в некоторых случаях вы можете потерять больше, чем в обменнике с меньшим курсом без комиссии.
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Итак, важные нюансы:
  • избегайте обменников в аэропортах, вокзалах и туристических местах, где курсы обычно самые плохие.
  • поищите онлайн-сервисы или банки с выгодными условиями.
  • всегда сравнивайте несколько обменных пунктов в вашем городе.

Обмен в Украине может быть более выгодным

Если вы едете в Украину, то обменять евро на доллары может оказаться даже выгоднее.
Курсы в обменниках часто лучше, чем в банках, и на самом деле большинство из них проводят обмены без комиссии.
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Да, иногда обменники не хотят принимать более старую или поврежденную валюту и взимают за ее обмен дополнительные проценты, однако это противозаконно.
Все же вы сможете найти честный обменник или обменять валюту в банке.
Напомним, на практике нередка ситуация, когда банки или небанковские учреждения отказываются принимать от клиентов деньги. Если с гривнами это скорее исключение, то с иностранной валютой можно говорить о правиле.
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Поэтому, если вам отказывают в обмене валюты и вы считаете, что это делается незаконно, Нацбанк советует обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения.
Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк.
По материалам:
Телеканал 24
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