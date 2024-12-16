Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов — Finance.ua
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Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов

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Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов
Нацбанк за неделю продал более миллиарда долларов
Национальный банк Украины за неделю с 9 по 13 декабря продал на межбанке $1,075 млрд, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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На прошлой неделе НБУ продал $1075,75 млн, что на $290,25 млн больше, чем со 2 по 6 декабря. Также это второй самый большой показатель за год. Больше продавали только в мае. При этом Нацбанк купил $100 тысяч, что на $30 тыс. меньше, чем со 2 по 6 декабря.
В целом с начала года Нацбанк продал $31,5 млрд, в то время как купил $125,8 млн.
В законопроекте госбюджета на 2025 год средний курс доллара к гривне заложен на уровне 45 гривен за валюту. В то же время, курс в 2024 году был заложен на уровне 40,80 гривны.
По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, курс доллара, который закладывает правительство в бюджет, — исключительно расчетный. Поэтому этот показатель не влияет на решения НБУ.
По материалам:
Banker.ua
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