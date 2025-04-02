Как введение евро повлияло на страны Восточной Европы — Finance.ua

Как введение евро повлияло на страны Восточной Европы Сегодня 06:15 — Валюта

Как введение евро повлияло на страны Восточной Европы

Некоторые страны, входящие в Европейский Союз, пока не ввели евро. Это Польша, Чехия и Венгрия. Причины разные, в том числе экономические и политические факторы, а также национальная денежная независимость. Разговоры о возможном переходе Польши на евро ведутся годами. Однако в польском правительстве не ведутся дискуссии по поводу отказа от злотого в ближайшее время. Смена валюты будет иметь серьезные последствия для экономики, бизнеса и рядовых граждан.

В то же время Эстония, Латвия и Литва ввели евро в своих странах. Это стало важным шагом на пути экономической интеграции в еврозону и стабильности экономики.

Опыт Эстонии

Эстония первой из балтийских стран вошла в еврозону. Это произошло 1 января 2011 года. Эстонцы не хотели введения евро из-за страха повышения цен. В этом признались 55% опрошенных граждан.

Вхождение Эстонии в еврозону действительно совпало с существенным ростом цен на товары и услуги. Однако анализ Скандинавского частного банка (SEB) не подтвердил, что это произошло из-за введения евро. Одной из причин роста цен назвали «компенсацию» за предыдущие годы, когда рост стоимости был минимальным.

Исследование банка Эстонии показало, что евро минимально повлияло на рост цен. В 2014 году на новую валюту можно было списать только в десятую часть от общей инфляции.

В последние годы эстонская экономика переживает серьезный спад. Еще в 2023 году Банк Эстонии прогнозировал , что рецессия будет продолжаться дольше, чем ожидалось.

«Согласно прогнозу, экономика Эстонии в этом году упадет на 3,5%, а в 2024 году — на 0,4%. Экономический рост ожидается с 2025 года», ― говорилось в сообщении Банка Эстонии.

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Однако начало этого года тоже было сложным для страны. Розничная продажа оказалась на 15% ниже, чем в период своего расцвета, а промышленное производство составляет всего 80% от своего пика. Базовый сценарий экономического аналитика SEB Михкеля Нестора предполагает умеренный экономический рост в 2025 году.

Опыт Латвии

Страна перешла на евро с 1 января 2014 года. В отличие от литовцев и эстонцев, большинство латвийцев поддерживали смену валюты. Согласно данным опроса Евробарометра, проведенного Центром социологических исследований Европейской комиссии, 53% граждан в 2013 году поддерживали переход на евро.

Профессор Латвийского университета, председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука считает , что граждане страны получили много преимуществ, присоединившись к еврозоне. Она назвала ЕЦБ гарантом экономической и валютной стабильности.

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Основные преимущества введения евро, которые стали заметны за первые десять лет в Латвии:

большая безопасность в инвестировании или заимствованиях на международных финансовых рынках в периоды кризисов;

гражданам Латвии легче выезжать за границу, сравнивать цены и делать более выгодные покупки;

государству дешевле брать ссуды, так как членство в еврозоне означает более высокий кредитный рейтинг и более низкие проценты по кредитам;

клиенты коммерческих банков получили доступ к быстрым и дешевым переводам.

Член Совета Банка Латвии и тогдашний министр финансов Латвии Андрис Уилкс через 10 лет с момента введения евро назвал этот шаг верным.

«То, что мы сейчас включены в гораздо большее финансовое пространство как равноправные партнеры, однозначно положительно повлияло на то, что мы стали более устойчивыми против различных внешних шоков, спекуляций, политических влияний, а также на среду, сформировавшуюся в связи с введением евро», ― сказал Уилкс.

В то же время смена валюты ухудшила состояние латвийских предпринимателей, которые не могут экспортировать столько товаров, сколько импортируют. Об этом заявлял экономист и бизнесмен Янис Ошлейс.

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«То, что из-за евро ухудшилась конкурентоспособность наших компаний на внешних рынках — настоящая проблема. Вот почему я с самого начала предупреждал, что введение евро — это не какая-то волшебная палочка или панацея, и что введение евро имеет настоящие проблемы», — объяснил Ошлейс.

Декан факультета бизнеса, менеджмента и экономики Латвийского университета профессор Гундарс Берзиньш также подтверждает, что введение евро имело негативные последствия для отечественных предпринимателей.

Однако изменение валюты укрепило стабильность финансовой системы страны. Берзиньш назвал это «наибольшей выгодой, которую Латвия получила от членства в Европейском Союзе».

Опыт Литвы

1 января 2025 г. исполнилось 10 лет со дня введения евро в Литве. До этого страна пользовалась литовским литом, который в 1993 году заменил купоны. Руководитель департамента монетарной политики Банка Литвы Сигитас Шяудинис назвал введение евро естественным и лучшим продолжением монетарной политики страны.

Литовцы сначала не доверяли евро и скептически отнеслись к смене национальной валюты. Они боялись существенного повышения цен. Однако уже в 2024 году 71% граждан страны положительно оценили ввод новой валюты.

Переход на евро был плавным. Экономику к этому готовили с того момента, как правительство Литвы определилось с курсом на Евросоюз. Литовский лит был привязан к евро еще в 2002 году. На полноценный переход на евровалюту стране понадобилось 13 лет.

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Переход на евро имел положительные последствия для экономики страны и укрепил ее финансовую устойчивость. В частности, произошло структурное снижение процентных ставок. Введение евро снизило среднюю процентную ставку по кредитам компаниям и домохозяйствам на 0,35%. На это повлияли 3 фактора:

ликвидация риска девальвации литовского лита;

снижение риска задолженности государства и других хозяйствующих субъектов благодаря более предсказуемой экономической политике;

появление дополнительных мер по предотвращению и управлению финансовым кризисом.

«Введение евро значительно укрепило финансовую устойчивость Литвы как государства. Долговые рейтинги правительства Литвы повысились с BBB до A», — отметил Шяудинис.

В то же время цены в Литве в течение этого десятилетия росли быстрее, чем в среднем в ЕС. Однако эта тенденция наблюдается и у других балтийских стран. Как отметил Шяудинис, это характерно для экономик, приближающихся к уровню жизни западных стран.

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Рост зарплат и пенсий значительно опередил повышение цен на товары и услуги. На графике видно, что зарплаты начали стремительно расти с 2019 года (темно-зеленая линия). Цены увеличивались постепенно, а резкий подъем фиксировался в 2021—2022 годах.

Если общий уровень цен с 2000 года по 2025 год вырос на 50%, то номинальная заработная плата выросла на 150%. Приблизительно на столько же увеличился средний размер пенсии. Средние же реальные доходы выросли на 66%.

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