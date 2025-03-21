Финпомощь от Эстонии — кто может получить выплаты в марте
Эстонский совет по делам беженцев открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь для уязвимых категорий граждан. Подать заявки на выплаты могут граждане из двух регионов.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сообщается, что онлайн регистрация на многоцелевую денежную помощь для целевых областей будет открыта на этой неделе.
Для удобства и увеличения пропускной способности онлайн платформы запросы на многоцелевую денежную помощь будут приниматься по следующему расписанию:
- 22 марта (суббота), 9:00 — для жителей приоритетных районов Донецкой области;
- 23 марта (воскресенье), 9:00 — для жителей приоритетных районов Луганской области.
Кто может обратиться за выплатами
Многоцелевая денежная помощь оказывается наиболее уязвимым категориям населения.
Приоритетные уязвимые группы, как отмечают на сайте, это:
- Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/одиноким отцом
- Домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем
- Домохозяйства с беременными женщинами
- Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет
- Домохозяйства с детьми до 2 лет
- Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы
- Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении
- Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+)
- Домохозяйства, у которых полностью или частично разрушено жилье
- Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий
Размер многоцелевой денежной помощи: 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3-х месяцев. Денежные средства предоставляются на покрытие базовых потребностей, в том числе продукты питания и средства гигиены.
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Программа направлена на помощь домохозяйствам приоритетных районов Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей с низким уровнем дохода, относящимся к уязвимым категориям и на момент обращения пребывающим в указанных регионах.
Подробнее о помощи и регистрации на выплаты можно почитать здесь.
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