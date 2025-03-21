Финпомощь от Эстонии — кто может получить выплаты в марте Сегодня 09:36 — Личные финансы

Финпомощь от Эстонии — кто может получить выплаты в марте

Эстонский совет по делам беженцев открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь для уязвимых категорий граждан. Подать заявки на выплаты могут граждане из двух регионов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что онлайн регистрация на многоцелевую денежную помощь для целевых областей будет открыта на этой неделе.

Для удобства и увеличения пропускной способности онлайн платформы запросы на многоцелевую денежную помощь будут приниматься по следующему расписанию:

22 марта (суббота), 9:00 — для жителей приоритетных районов Донецкой области;

23 марта (воскресенье), 9:00 — для жителей приоритетных районов Луганской области.

Кто может обратиться за выплатами

Многоцелевая денежная помощь оказывается наиболее уязвимым категориям населения.

Приоритетные уязвимые группы, как отмечают на сайте, это:

Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/одиноким отцом

Домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем

Домохозяйства с беременными женщинами

Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет

Домохозяйства с детьми до 2 лет

Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы

Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении

Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+)

Домохозяйства, у которых полностью или частично разрушено жилье

Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий

Размер многоцелевой денежной помощи: 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3-х месяцев. Денежные средства предоставляются на покрытие базовых потребностей, в том числе продукты питания и средства гигиены.

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Программа направлена ​​на помощь домохозяйствам приоритетных районов Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей с низким уровнем дохода, относящимся к уязвимым категориям и на момент обращения пребывающим в указанных регионах.

Подробнее о помощи и регистрации на выплаты можно почитать здесь.

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