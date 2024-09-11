Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины — Finance.ua
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Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины

Казна и Политика
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Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины
Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели для обеспечения больниц.
«Рад приветствовать в Киеве премьер-министр Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу „Коалиция БПЛА для Украины“ и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», — отметил Шмыгаль.
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Кроме того, премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя. Латвия также продолжает поддерживать санкции против россии и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.
«Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
РБК-Україна
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