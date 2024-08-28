Латвия передает Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии — Finance.ua
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Латвия передает Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии

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Латвия передает Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии
Латвия передает Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии
Правительство Латвии во вторник приняло решение безвозмездно передать Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.
Об этом сообщает Delfi.
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Автомобили предназначены для воинских частей Национальной гвардии Украины, воинских частей Минобороны Украины, мультидисциплинарной больницы города Долинская Калушского района Ивано-Франковской области, центра первичного здравоохранения села Писочин Харьковской области, военного управления села Виноградово Херсонской области, региональной администрации Мужковка Херсонской области, исполнительного комитета Грушевского сельского совета Днепропетровской области, военного совета села Малиновского и села Китайгородского Хмельницкой области.
Общая предварительная рыночная стоимость передаваемых Украине 20 транспортных средств составляет €117 640.
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За вождение в пьяном виде, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, в Латвии предусмотрена уголовная ответственность и, кроме штрафа, конфискуется автомобиль, если он принадлежит нарушителю.
Напомним, с июля лицам с зарегистрированными в беларуси автомобилями запрещен въезд в Европейский Союз из-за латвийско-белорусских и латвийско-российских пунктов пропуска.
Латвия решила оставить украинским беженцам право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
По материалам:
Укрінформ
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