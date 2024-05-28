Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине

8
Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине
Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине
Латвия планирует в 2024 году инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн евро в поддержку Украины. Эта же сумма будет направлена ​​для усиления латвийской армии дронов.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет LSM.lv.
Читайте также
По его словам, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.
«Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников», — сказал он.
Как пишет издание, по словам Спурдса означает, что Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активнее внедрять эти технологии в своей армии.
Читайте также
Выделенные 20 млн евро будут направлены как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро.
«В настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне», — рассказал Спрудс.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.