Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине — Finance.ua

Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине Сегодня 10:49

Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине

Латвия планирует в 2024 году инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн евро в поддержку Украины. Эта же сумма будет направлена ​​для усиления латвийской армии дронов.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет LSM.lv.

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По его словам, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.

«Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников», — сказал он.

Как пишет издание, по словам Спурдса означает, что Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активнее внедрять эти технологии в своей армии.

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Выделенные 20 млн евро будут направлены как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро.

«В настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне», — рассказал Спрудс.

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