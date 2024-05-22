Рада создала ВСК для строительства фортификаций и закупки дронов — Finance.ua

Рада создала ВСК для строительства фортификаций и закупки дронов
Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии, которая рассмотрит использование бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.
За проект постановления № 11 282 проголосовали 277 народных депутатов, а главой комиссии назначили депутата от «Слуги Народа» Николая Задорожнего.
В ее состав вошли восемь других представителей «Слуги Народа» и по одному представителю от всех фракций и групп Верховной Рады.
Задачами новой ВСК станут изучение потребностей в дронах и формирование госзаказа на их производство и закупку, а также анализ поставок беспилотников в армию.
Кроме того, комиссия должна изучить обустройство фортификаций на линии столкновения и целевое использование средств, выделенных на их строительство.
Ранее Кабмин утвердил порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.
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