Латвия обязала вывезти из страны легковые машины, зарегистрированные в беларуси — Finance.ua

Латвия обязала вывезти из страны легковые машины, зарегистрированные в беларуси 12.09.2024, 01:35 — Мир

Сейм Латвии приняли поправки к Закону о дорожном движении, согласно которым все находящиеся в Латвии легковые автомобили, зарегистрированные в беларуси, должны покинуть территорию балтийской страны до 31 октября, иначе они могут быть конфискованы.

Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Это делается для обеспечения выполнения санкций, введенных ЕС. Принятый законопроект предусматривает, что зарегистрированные в беларуси транспортные средства, находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября. Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в течение указанного срока, возможна его конфискация.

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После указанного срока транспортные средства из беларуси смогут въезжать в Латвию только для того, чтобы пересечь территорию страны транзитом. Для этого потребуется заблаговременно обратиться к электронным сервисам, предоставляемым Управлением безопасности дорожного движения.

Кроме того, по истечении этого срока в Латвию смогут въезжать транспортные средства, зарегистрированные в беларуси для нужд дипломатических и консульских служб, посольств, делегаций и в гуманитарных целях.

Исключение также делается для лиц с ограниченными возможностями передвижения, управляющих собственным специально оборудованным транспортным средством, зарегистрированным в беларуси, если они желают въехать с целью посещения родственников или супругов, проживающих в Латвии. В таком случае соответствующее лицо сможет запросить у Службы финансовой разведки разрешение на въезд на территорию Латвии.

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Кроме того, латвийская служба финансовой разведки сможет выдавать соответствующее разрешение в случаях, когда министр иностранных дел страны просит рассмотреть заявление на въезд в Латвию в особых вопросах, связанных с интересами государства. Разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии может быть выдано на срок до трех месяцев.

Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после его обнародования. Подобная норма сейчас действует в отношении автомобилей, зарегистрированных в россии.

Укрінформ По материалам:

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