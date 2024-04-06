Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция, Фото: shutterstock

Начиная с 22 февраля в Киеве временно ввели бесплатную парковку на муниципальных паркингах. Однако в силе остаются штрафы за нарушение ПДД и эвакуация за неправильную парковку. Поэтому киевляне и гости города должны знать, где найти авто в случае эвакуации.

Как найти и забрать эвакуированный автомобиль в Киеве, пишет visitukraine.

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Нахождение эвакуированного авто через Киев Цифровой

Сообщение об эвакуации неправильно припаркованного авто приходит автоматически нарушителю, если данные об автомобиле привязаны к профилю в приложении «Киев Цифровой».

Чтобы определить, где находится авто, нужно нажать на уведомление, а после нажать на кнопку «Вернуть автомобиль».

Чтобы вернуть автомобиль, необходимо следовать инструкциям на экране:

предоставить копии документов через «Дія»;

уплатить штраф за эвакуацию;

полученный QR-код нужно будет показать представителю полиции на штрафплощадке.



В случае, если данные об авто не подвязаны к профилю или автоматическое оповещение не пришло, статус эвакуированного транспортного средства можно проверить самостоятельно.

Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Эвакуация» и введите номер ТС, чтобы начать поиск.

Что делать, если нет приложения Киев Цифровой

Если такая ситуация происходит, сотрудники полиции оставляют сообщения об эвакуации на месте эвакуированного авто, а также указывают адрес штрафплощадки и контактные номера телефонов.

Однако может возникнуть ситуация, когда такого сообщения нет, и при этом нет возможности найти автомобиль через мобильное приложение.

Если вы оказались в таких обстоятельствах — позвоните по телефону на 102 или на горячую линию патрульной полиции по номеру (044) 287−82−82. Они должны предоставить вам информацию об эвакуированном автомобиле.

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Адреса штрафплощадок в Киеве

ул. Академика Туполева, 19 (Святошинский район);

ул. Игната Хоткевича, 20-Б (Днепровский район);

ул. Набережно-Луговая, 4 (Подол).



График работы: с понедельника по пятницу — с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00.

Контактные номера Управления (инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева:

+38−044−366−63−27 (по вопросам оплаты штрафа по парковке);

+38−044−366−63−22 (по вопросам исполнительного производства);

+38−093−093−57−27



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За эвакуированное авто придется заплатить три отдельных платежа:

штраф за неправильную стоянку — от 340 до 1700 грн в зависимости от типа нарушения (при оплате в течение 10 дней с момента нарушения действует скидка в 50%, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, его сумма будет увеличена вдвое);

в зависимости от типа нарушения (при оплате в течение 10 дней с момента нарушения действует скидка в 50%, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, его сумма будет увеличена вдвое); услуги эвакуатора — 1270 грн ;



; хранение авто на штрафплощадке — 144 грн в сутки, если хранится до 7 дней, 24 грн — каждые следующие сутки после недели хранения.



Напомним, инспекторам по парковке предоставлено право производить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора. Однако это осуществляется только при определенных условиях и с соблюдением установленного порядка.

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