Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция
Как вернуть эвакуированное авто в Киеве и сколько придется заплатить: пошаговая инструкция, Фото: shutterstock
Начиная с 22 февраля в Киеве временно ввели бесплатную парковку на муниципальных паркингах. Однако в силе остаются штрафы за нарушение ПДД и эвакуация за неправильную парковку. Поэтому киевляне и гости города должны знать, где найти авто в случае эвакуации.
Как найти и забрать эвакуированный автомобиль в Киеве, пишет visitukraine.
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Нахождение эвакуированного авто через Киев Цифровой

Сообщение об эвакуации неправильно припаркованного авто приходит автоматически нарушителю, если данные об автомобиле привязаны к профилю в приложении «Киев Цифровой».
Чтобы определить, где находится авто, нужно нажать на уведомление, а после нажать на кнопку «Вернуть автомобиль».

Чтобы вернуть автомобиль, необходимо следовать инструкциям на экране:

  • предоставить копии документов через «Дія»;
  • уплатить штраф за эвакуацию;
  • полученный QR-код нужно будет показать представителю полиции на штрафплощадке.
В случае, если данные об авто не подвязаны к профилю или автоматическое оповещение не пришло, статус эвакуированного транспортного средства можно проверить самостоятельно.
Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Эвакуация» и введите номер ТС, чтобы начать поиск.
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Что делать, если нет приложения Киев Цифровой

Если такая ситуация происходит, сотрудники полиции оставляют сообщения об эвакуации на месте эвакуированного авто, а также указывают адрес штрафплощадки и контактные номера телефонов.
Однако может возникнуть ситуация, когда такого сообщения нет, и при этом нет возможности найти автомобиль через мобильное приложение.
Если вы оказались в таких обстоятельствах — позвоните по телефону на 102 или на горячую линию патрульной полиции по номеру (044) 287−82−82. Они должны предоставить вам информацию об эвакуированном автомобиле.
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Адреса штрафплощадок в Киеве

  • ул. Академика Туполева, 19 (Святошинский район);
  • ул. Игната Хоткевича, 20-Б (Днепровский район);
  • ул. Набережно-Луговая, 4 (Подол).
График работы: с понедельника по пятницу — с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00.
Контактные номера Управления (инспекции) по парковке Департамента территориального контроля города Киева:
  • +38−044−366−63−27 (по вопросам оплаты штрафа по парковке);
  • +38−044−366−63−22 (по вопросам исполнительного производства);
  • +38−093−093−57−27
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За эвакуированное авто придется заплатить три отдельных платежа:

  • штраф за неправильную стоянку — от 340 до 1700 грн в зависимости от типа нарушения (при оплате в течение 10 дней с момента нарушения действует скидка в 50%, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, его сумма будет увеличена вдвое);
  • услуги эвакуатора — 1270 грн;
  • хранение авто на штрафплощадке — 144 грн в сутки, если хранится до 7 дней, 24 грн — каждые следующие сутки после недели хранения.
Напомним, инспекторам по парковке предоставлено право производить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора. Однако это осуществляется только при определенных условиях и с соблюдением установленного порядка.
По материалам:
visitukraine.today
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