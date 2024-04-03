ТОП-10 моделей новых авто, которые покупали украинцы в марте (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 моделей новых авто, которые покупали украинцы в марте (инфографика) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 моделей новых авто, которые покупали украинцы в марте (инфографика)

По данным Укравтопром, в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Об этом сообщил Укравтопром.

В ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап. За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

Справка Finance.ua:

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в 2023 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили 92,7 млн ​​единиц. Это на 12% больше результата предыдущего года. Об этом сообщает «Укравтопром».

Крупнейшим в мире национальным авторынком стал Китай. В прошлом году в КНР было реализовано почти 30,1 млн единиц автотранспорта, что на 12% больше, чем годом ранее. Из них: легковушек — 26,1 млн ед. (+10,6%), коммерческого автотранспорта — 4 млн ед. (+22%).

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