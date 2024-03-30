Какова стоимость 1 км пути на автомобиле на разных видах топлива — Finance.ua

Какова стоимость 1 км пути на автомобиле на разных видах топлива Сегодня 16:39 — Личные финансы

Какова стоимость 1 км пути на автомобиле на разных видах топлива

Каждый автовладелец хотел бы, чтобы машина была экономной. Однако кроме плановых (смазка, ТО, летние/зимние шины), а также внеплановых (например, ремонт) расходов нужно учитывать цену горючего, которое сейчас не дешевое.

Издание «Телеграф» посчитало, на каком автомобиле ездить экономнее всего, а также сколько стоит 1 км пути именно на вашем автомобиле.

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Расчет стоимости 1 км пробега на бензине

Чтобы определить, сколько стоит 1 км дороги на вашем авто, воспользуйтесь следующей формулой: стоимость 1 км = (расход бензина/100) * цена бензина.

Расход бензина измеряется в литрах на 100 км (л/100 км). Эту информацию можно найти в техническом паспорте вашего автомобиля или на сайте производителя.

К примеру, Renault Duster расходует около 8,4 л/100 км.

Цена бензина по состоянию на 25 марта — 53,32 грн/л.

Из естого следует, что стоимость 1 км = (8,4/100)*53,32 = 4,48 грн/км.

Это значит, что в этом примере 1 км пробега на Renault Duster стоит 4,48 грн.

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Расчет стоимости 1 км пробега на дизеле

Для примера использовали Skoda Octavia 2.0 TDI с 6-ступенчатой ​​МКПП. Расход дизельного топлива этого авто составляет 5,1 л/100 км (комбинированный цикл).

Цена дизельного топлива: 53,68 грн/л (по состоянию на 25 марта).

Расчет: стоимость 1 км = (5,1/100)*53,68 = 2,74 грн/км.

Итак, в этом примере 1 км пробега на Skoda Octavia 2.0 TDI при стоимости дизеля 53,68 грн/л стоит 2,74 грн.

Расчет стоимости 1 км пробега авто с ГБО

Рассмотрим Renault Logan 1.6 MPI с ГБО. Расход газа составляет около 9,5 л/100 км (комбинированный цикл). Цена газа в Украине сегодня 28,11 грн/л.

Расчет: стоимость 1 км = (9,5/100)*28,11 = 2,67 грн/км.

Итак, в этом примере 1 км пробега на Renault Logan 1.6 MPI с ГБО стоит 2,67 грн.

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Расчет стоимости 1 км пробега для электрокара

Чтобы рассчитать стоимость 1 км пробега на электрокаре, вам понадобится знать расход энергии вашего электрокара. Эту информацию можно найти в техническом паспорте или на сайте производителя.

Расход энергии обычно измеряется в киловатт-часах на 100 км (кВт·ч/100 км). Также нужно знать тариф на электроэнергию. Данную информацию можно получить у поставщика электроэнергии.

К примеру, возьмем Nissan Leaf 2021 с 40-киловаттной батареей.

Расход энергии: 15 кВт-ч/100 км (комбинированный цикл).

Цена электроэнергии: 2,64 грн/кВт-ч (при условии, что вы будете подзаряжать электрокар дома, а не на публичных зарядных станциях).

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Сначала рассчитаем, сколько кВт-ч требуется на 1 км: 15 кВт-ч/100 км = 0,15 кВт-ч/км.

Далее умножим эту величину на цену электроэнергии: 0,15 кВт-ч/км * 2,64 грн/кВт-ч = 0,396 грн/км.

Итак, в этом примере 1 км пробега на Nissan Leaf 2021 с 40-киловаттной батареей стоит 0,396 грн.

Для более точного расчета стоимости 1 км пробега можно использовать специальные онлайн-калькуляторы.

Телеграф По материалам:

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