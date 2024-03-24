Нужно ли платить транспортный налог, если автомобиль угнали — Finance.ua
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Нужно ли платить транспортный налог, если автомобиль угнали

Личные финансы
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В Украине легковые автомобили являются объектом обложения транспортным налогом. Это автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы.
В Главном управлении государственной налоговой службы в Житомирской области разъяснили, необходимо ли платить транспортный налог за угнанный автомобиль.
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В соответствии с пп. 267.1.1 Налогового кодекса Украины (НКУ), плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые, согласно пп. 267.2.1 НКУ, являются объектами налогообложения.
«Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2). 1 НКУ)», — говорится в сообщении.
Согласно пп. 267.3.1 НКУ, базой налогообложения является легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения в соответствии с пп. 267.2.1 НКУ.
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Нужно ли платить налог, если автомобиль был угнан

Подпунктом 267.6.8 НКУ определено, что в случае незаконного завладения третьим лицом легковым автомобилем, который, согласно пп. 267.2.1 НКУ, является объектом налогообложения, транспортный налог за такой легковой автомобиль не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения легковым автомобилем, если такой факт подтверждается соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом.
В ведомстве отмечают, что в случае возвращения легкового автомобиля законному владельцу налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, в котором автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решением суда.
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«Плательщик налога обязан предоставить контролирующему органу копию такого постановления (решения) в течение 10 дней с момента получения», — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин через договоры дарения. Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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