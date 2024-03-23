Бюджетный автомобиль от Tesla: когда выпустят новый электрокар Model 2 — Finance.ua
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Бюджетный автомобиль от Tesla: когда выпустят новый электрокар Model 2

Технологии&Авто
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Бюджетный автомобиль от Tesla: когда выпустят новый электрокар Model 2
Бюджетный автомобиль от Tesla: когда выпустят новый электрокар Model 2, Фото:Tesla
Долгожданный бюджетный электромобиль от Tesla, вероятно, вскоре станет на конвейер. Tesla Model 2, известная как Project Redwood, по словам гендиректора компании Илона Маска, разрабатывалась с 2020 года, и уже в следующем году может начаться ее серийное производство.
Об этом пишет Autocar.
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Давая акционерам прогноз по производительности своего будущего продуктового портфолио в прошлом году, Tesla смело заявила, что может продать внушительные 700 млн Model 2 за весь срок службы.
Для контекста, самый продаваемый автомобиль в мире, Toyota Corolla, был распродан чуть более 50 миллионов единиц с момента его появления 58 лет назад.
По словам Tesla, для Model 2 будет использован радикально новый производственный процесс, что позволит сэкономить до 50% затрат на строительство и ускорить время производства. Это достигается путем уменьшения объема работы, выполняемой на каждом этапе производственной линии.
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Считается, что платформа Model 2 не связана с той, которая лежит в основе Model 3 и Model Y, но она будет построена по тому же сверхэффективному методу гигакастинга, который разбивает структуру на отдельные литые блоки, чтобы минимизировать количество отдельных компонентов и, следовательно, его стоимость.
К примеру, сиденья будут установлены непосредственно к аккумуляторной батарее под полом. Весь блок будет поднят в корпус кузова, который был окрашен в той же секции, чтобы избежать необходимости снимать и переустанавливать дверь.
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Начальное производство, как ожидается, развернут на немецком заводе Tesla возле Берлина, поскольку новая модель будет ориентирована, прежде всего, на европейский рынок.
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По материалам:
НВ
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