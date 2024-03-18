Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине — Finance.ua

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине

Аналитики auto.ria отобрали ТОП-10 легковушек D-класса, которые чаще всего покупали в Украине в прошлом году. А также об их возрасте и ценах.

Эксперты рассмотрели все самые популярные варианты, по итогам прошлого года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) покупали на внутреннем рынке и/или подавали на первую регистрацию в наибольшем количестве.

Доля легковых автомобилей этого сегмента на украинском рынке авто с пробегом по итогам торгов в 2023 году составила 13%, что позволило им занять четвертое место среди всех классов. Более массовыми оказались кроссоверы, а также городские авто В-класса и автомобили сегмента «С».

Вот эти 10 самых популярных семейных легковых авто, а также расширенная информация о каждом: год выпуска, с которым ту или иную модель покупали чаще и средняя цена для машин соответствующего возраста.

1. Volkswagen Passat

Куплено — 43 027 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $11 000

2. BMW 3 Series

Куплено — 14 617 шт.

Популярный г. в. — 2013

Средняя цена подобных — $14 500

3. Audi A4

Куплено — 14 174 шт.

Популярный г. в. — 2002

Средняя цена подобных — $5400

4. Toyota Camry

Куплено — 12 561 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $9500

5. Mazda 6

Куплено — 9102 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $7400

6. Ford Fusion US

Куплено — 6450 шт.

Популярный г. в. — 2015

Средняя цена подобных — $11 800

7. Hyundai Sonata

Куплено — 8661 шт.

Популярный г. в. — 2014

Средняя цена подобных — $10 700

8. Opel Vectra

Куплено — 6549 шт.

Популярный г. в. — 2006

Средняя цена подобных — $5500

9. Skoda Superb

Куплено — 6435 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $10 000

10. Honda Accord

Куплено — 6160 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $9400

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