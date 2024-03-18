Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине

Технологии&Авто
92
Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
Аналитики auto.ria отобрали ТОП-10 легковушек D-класса, которые чаще всего покупали в Украине в прошлом году. А также об их возрасте и ценах.
Эксперты рассмотрели все самые популярные варианты, по итогам прошлого года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) покупали на внутреннем рынке и/или подавали на первую регистрацию в наибольшем количестве.
Доля легковых автомобилей этого сегмента на украинском рынке авто с пробегом по итогам торгов в 2023 году составила 13%, что позволило им занять четвертое место среди всех классов. Более массовыми оказались кроссоверы, а также городские авто В-класса и автомобили сегмента «С».
Вот эти 10 самых популярных семейных легковых авто, а также расширенная информация о каждом: год выпуска, с которым ту или иную модель покупали чаще и средняя цена для машин соответствующего возраста.

1. Volkswagen Passat

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 43 027 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $11 000

2. BMW 3 Series

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 14 617 шт.
  • Популярный г. в. — 2013
  • Средняя цена подобных — $14 500

3. Audi A4

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 14 174 шт.
  • Популярный г. в. — 2002
  • Средняя цена подобных — $5400

4. Toyota Camry

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 12 561 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $9500

5. Mazda 6

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 9102 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $7400

6. Ford Fusion US

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 6450 шт.
  • Популярный г. в. — 2015
  • Средняя цена подобных — $11 800

7. Hyundai Sonata

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 8661 шт.
  • Популярный г. в. — 2014
  • Средняя цена подобных — $10 700

8. Opel Vectra

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 6549 шт.
  • Популярный г. в. — 2006
  • Средняя цена подобных — $5500

9. Skoda Superb

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 6435 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $10 000

10. Honda Accord

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
  • Куплено — 6160 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $9400
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.