Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине — Finance.ua

Какие семейные автомобили с пробегом самые популярные в Украине
Аналитики auto.ria отобрали ТОП-10 легковушек D-класса, которые чаще всего покупали в Украине в прошлом году. А также об их возрасте и ценах.
Эксперты рассмотрели все самые популярные варианты, по итогам прошлого года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) покупали на внутреннем рынке и/или подавали на первую регистрацию в наибольшем количестве.
Доля легковых автомобилей этого сегмента на украинском рынке авто с пробегом по итогам торгов в 2023 году составила 13%, что позволило им занять четвертое место среди всех классов. Более массовыми оказались кроссоверы, а также городские авто В-класса и автомобили сегмента «С».
Вот эти 10 самых популярных семейных легковых авто, а также расширенная информация о каждом: год выпуска, с которым ту или иную модель покупали чаще и средняя цена для машин соответствующего возраста.
1. Volkswagen Passat
- Куплено — 43 027 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $11 000
2. BMW 3 Series
- Куплено — 14 617 шт.
- Популярный г. в. — 2013
- Средняя цена подобных — $14 500
3. Audi A4
- Куплено — 14 174 шт.
- Популярный г. в. — 2002
- Средняя цена подобных — $5400
4. Toyota Camry
- Куплено — 12 561 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $9500
5. Mazda 6
- Куплено — 9102 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $7400
6. Ford Fusion US
- Куплено — 6450 шт.
- Популярный г. в. — 2015
- Средняя цена подобных — $11 800
7. Hyundai Sonata
- Куплено — 8661 шт.
- Популярный г. в. — 2014
- Средняя цена подобных — $10 700
8. Opel Vectra
- Куплено — 6549 шт.
- Популярный г. в. — 2006
- Средняя цена подобных — $5500
9. Skoda Superb
- Куплено — 6435 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $10 000
10. Honda Accord
- Куплено — 6160 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $9400
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