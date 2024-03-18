Skoda официально представила новый электрический кроссовер Epic — Finance.ua
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Skoda официально представила новый электрический кроссовер Epic

Технологии&Авто
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Skoda официально представила новый электрический кроссовер Epic
Skoda официально представила новый электрический кроссовер Epic, Фото: skoda-storyboard.com
Skoda анонсировала запуск шести новых электромобилей к 2026 году, среди которых самым доступным станет Epiq, обещающий революцию в сегменте электрических автомобилей. С планируемой стоимостью около 25 000 евро Epiq выделяется не только своей демократичной ценой, но и амбициозными техническими характеристиками.
Новый EV длиной около 4,1 метра позиционируется как электрический аналог модели Kamiq, но благодаря уникальной платформе MEB Entry от Volkswagen Group, Epiq обещает предложить гораздо больше практичности и удобства. Емкость багажника 490 литров значительно превышает аналоги благодаря использованию специализированной архитектуры, предназначенной для электромобилей.
Фото: skoda-storyboard.com
Фото: skoda-storyboard.com
Skoda пока не раскрывает полных технических характеристик Epiq, однако известно, что автомобиль сможет проезжать более 400 км без подзарядки. Автомобиль будет оснащен передним приводом, что характерно для платформы MEB Entry, в отличие от больших моделей на базе стандартной платформы MEB, предлагающей задний или полный привод.
Фото: skoda-storyboard.com
Фото: skoda-storyboard.com
Внешний вид Epiq олицетворяет новый дизайнерский язык Skoda — «Modern Solid», который придает автомобилю выразительность и стойкость благодаря пластиковым накладкам на колесных арках и незакрашенным секциям задних бамперов. Характерные особенности включают светодиодную подсветку, эффектные рейлинги на крыше и зарядный порт, расположенный на переднем крыле.
Прежде чем Epiq поступит в продажу в 2025 году, Skoda представит более крупный кроссовер Elroq, который также будет доступен только в электрической версии. К 2026 году к ним присоединятся следующее поколение Enyaq и Enyaq Coupe, а также электрический универсал, напоминающий Octavia, и большой трехрядный SUV, предварительно представленный как Vision 7S.
По материалам:
Ampercar
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