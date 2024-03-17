Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото) — Finance.ua

Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото) Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото), Фото: CarNewsChina

Опубликованы первые фото компактного бюджетного электрокара Zhidou Rainbow.

По данным CarNewsChina, на китайском авторынке он дебютирует в апреле.

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Zhidou Rainbow должна стать первой моделью китайской компании, выпущенной после банкротства. Это стало возможным благодаря концерну Geely, который выкупил и возродил бренд.

Новинка позиционируется как прямой конкурент QQ Ice Cream от Chery и Wuling Hongguang Mini EV. Это означает, что ее цена составит около 4−5 тыс. долларов.

Фото: CarNewsChina

Зрительно Zhidou Rainbow похож на своих конкурентов. Он получил угловатый дизайн с коротким капотом, вертикальными задними стойками крыши и небольшими свесами кузова. Фары и фонари у электрокара диодные.

Фото: CarNewsChina

Бюджетный электромобиль весит 800 кг. При этом грузоподъемность его составляет 300 кг.

В салоне Zhidou Rainbow могут разместиться четыре человека. Известно, что электромобиль будет поставляться на рынок с 27- и 41-сильной силовой установкой. Емкость тяговой батареи составляет 17,3 кВт*ч. Этого достаточно для обеспечения запаса хода 205 км.

uamotors По материалам:

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