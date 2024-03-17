Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото) — Finance.ua
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Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото)

Технологии&Авто
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Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото)
Geely представляет электрокар для города, который стоит, как мотоцикл (фото), Фото: CarNewsChina
Опубликованы первые фото компактного бюджетного электрокара Zhidou Rainbow.
По данным CarNewsChina, на китайском авторынке он дебютирует в апреле.
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Zhidou Rainbow должна стать первой моделью китайской компании, выпущенной после банкротства. Это стало возможным благодаря концерну Geely, который выкупил и возродил бренд.
Новинка позиционируется как прямой конкурент QQ Ice Cream от Chery и Wuling Hongguang Mini EV. Это означает, что ее цена составит около 4−5 тыс. долларов.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Зрительно Zhidou Rainbow похож на своих конкурентов. Он получил угловатый дизайн с коротким капотом, вертикальными задними стойками крыши и небольшими свесами кузова. Фары и фонари у электрокара диодные.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Бюджетный электромобиль весит 800 кг. При этом грузоподъемность его составляет 300 кг.
В салоне Zhidou Rainbow могут разместиться четыре человека. Известно, что электромобиль будет поставляться на рынок с 27- и 41-сильной силовой установкой. Емкость тяговой батареи составляет 17,3 кВт*ч. Этого достаточно для обеспечения запаса хода 205 км.
По материалам:
uamotors
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