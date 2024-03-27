Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года — Finance.ua

Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года

Журналисты motor1. сom составили рейтинг наиболее экономичных новых бензиновых автомобилей по стандарту WLTP, доступных на данный момент.

Все модели, вошедшие в топ-10, кроме Toyota Aygo X, являются мягкими гибридами (MHEV).

ТОП-10 самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года:

Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км

Напомним, по данным Укравтопрома, в феврале текущего года автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в феврале-2023. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, охватившие 44% продаж новых авто. Лидером среди бензиновых автомобилей был кроссовер Toyota RAV-4.

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MMR По материалам:

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