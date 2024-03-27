Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года — Finance.ua

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Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года

Технологии&Авто
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Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года
Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года
Журналисты motor1. сom составили рейтинг наиболее экономичных новых бензиновых автомобилей по стандарту WLTP, доступных на данный момент.
Все модели, вошедшие в топ-10, кроме Toyota Aygo X, являются мягкими гибридами (MHEV).
ТОП-10 самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года:
  1. Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км
  2. Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км
  3. Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км
  4. Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км
  5. Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км
  6. Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км
  7. Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км
  8. Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км
  9. Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км
  10. Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км

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Напомним, по данным Укравтопрома, в феврале текущего года автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в феврале-2023. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, охватившие 44% продаж новых авто. Лидером среди бензиновых автомобилей был кроссовер Toyota RAV-4.
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По материалам:
MMR
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