Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года — Finance.ua

Рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года
Журналисты motor1. сom составили рейтинг наиболее экономичных новых бензиновых автомобилей по стандарту WLTP, доступных на данный момент.
Все модели, вошедшие в топ-10, кроме Toyota Aygo X, являются мягкими гибридами (MHEV).
ТОП-10 самых экономичных бензиновых автомобилей 2024 года:
- Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км
- Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км
- Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км
- Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км
- Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км
- Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Toyota Aygo X- 4,8 л/100 км
- Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км
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Напомним, по данным Укравтопрома, в феврале текущего года автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в феврале-2023. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, охватившие 44% продаж новых авто. Лидером среди бензиновых автомобилей был кроссовер Toyota RAV-4.
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