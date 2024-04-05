Как сезонные колебания и обстрелы инфраструктуры повлияли на рынок труда в марте (инфографика) — Finance.ua
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Как сезонные колебания и обстрелы инфраструктуры повлияли на рынок труда в марте (инфографика)

Личные финансы
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Как сезонные колебания и обстрелы инфраструктуры повлияли на рынок труда в марте (инфографика)
Как сезонные колебания и обстрелы инфраструктуры повлияли на рынок труда в марте (инфографика)
В марте на рынке труда работодатели были активнее соискателей. Компании опубликовали 102 817 вакансий. Таким образом, впервые с ноября 2023 года количество вакансий превысило отметку в 100 000.
Об этом говорится в исследовании Work.ua.
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«В то же время активность соискателей в откликах на предложения работы с начала 2024 года снижается. И хотя это явление отвечает сезонным тенденциям, у него есть и другие причины. Так, особенно заметный спад Work.ua зафиксировал после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в конце марта», — говорят аналитики исследования
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Области-лидеры

Как и в прошлом месяце, в 13 областях Украины рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Именно в этих областях также наибольший прирост предложений работы в марте: Тернопольская (+11%), Закарпатская (+8%), Полтавская (+7%), Кировоградская (+7%), Хмельницкая (+6%).
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Что касается областей-лидеров по количеству вакансий, то впервые за долгое время изменения не были синхронными. Ведь в четырех из них вакансий стало больше, а вот в одном количество работы незначительно сократилось:
  • Киевская область — 34 964 вакансии, +5% к февралю;
  • Львовская — 9250, +4%;
  • Днепропетровская — 9 231, +3%;
  • Одесская — 6 541, +4%;
  • Харьковская — 3563, -0,5%.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Уменьшение количества вакансий в Харьковской области связывают с обстрелами энергетической инфраструктуры в конце марта 2024 года.

В каких сферах больше всего вакансий

Традиционно на рынке труда больше всего вакансий генерировала категория «Сфера обслуживания». Однако с сентября 2023 г. неизменным лидером была «Рабочие специальности, производство». В марте 2024 года ситуация изменилась, поэтому имеем такое распределение:
  • «Сфера обслуживания» — 17 722 вакансий, +10% к февралю;
  • «Рабочие специальности, производство» — 17 283, +7%;
  • «Продажа, закупка» — 14 348, +2%;
  • «Розничная торговля» — 11 909, +6%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 9 822, +3%;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 9 781, +14%;
  • «Администрация, руководство среднего звена» — 9 348, +6%;
  • «Транспорт, автобизнес» — 8 143, +6%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 7 352, +6%;
  • «Бухгалтерия, аудит» — 7 328, +3%.
Также повысили свои позиции в этом рейтинге категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» и «Медицина, фармацевтика». Где еще ощутимо стало больше работы — на графике ниже.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Синхронно с ростом общего количества вакансий стало больше работы для людей без опыта (+11% к февралю) и студентов (+7%). Выросло количество вакансий для людей с инвалидностью (+5%) и пенсионеров (+5%). На рынке труда стало на 9% больше предложений для ветеранов.
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Предложений дистанционной работы стало больше всего на 3%, а вакансий с требованием о знании английского языка — на 7%.
Напомним, ранее портал поиска работы Work.ua представил подборку вакансий, на которые срочно требуются сотрудники. Эти предложения работы особенные, потому что на них можно откликнуться без резюме, а указанная зарплата составляет в среднем 20 000 грн.
В феврале в Украине наибольшую среднюю зарплату получали артиллеристы и минометчики. В результате полномасштабной войны айтишников сдвинули с первого места в перечне самых высокооплачиваемых вакансий. Артиллерист в среднем зарабатывает 120 тыс. грн, а С++ программист — 110 тыс. грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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