Как выросли цены на квартиры и дома в Украине — исследование Dim. ria Сегодня 14:00 — Недвижимость

Как выросли цены на квартиры и дома в Украине — исследование Dim. ria

В Украине продолжают расти цены на покупку квартиры. Так, средняя стоимость 1 м² в новостройке в апреле не выросла только в Сумской области, Харьковской, Черкасской и Винницкой.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса Dim.ria

Первичный рынок

В апреле 2024 года в Украине работают 76% отделов продаж новостроек.

Самый высокий показатель количества активных отделов продаж зафиксирован в Закарпатской области — 97%. Наибольшая часть готовых новостроек от всего количества в Киевской области — 30%.

В середине весны 2024 года по всей Украине было сдано в эксплуатацию 10 новостроек на 21 секцию. Итого за этот год во всех городах страны сдано 182 новостройки на 345 секций. Среди них 21 только что возведенных зданий на 46 секций — в Киеве.

Средняя цена за 1 м 2 на первичном рынке в апреле растет.

Инфографика: Dim. ria

Высокая стоимость наблюдается в Киеве — 54 084 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). В апреле снижение средней цены за 1 м² зафиксировано в Сумской области — 4% и Харьковской области — 2%.

Заметно увеличилась средняя цена на новостройки в Полтавской области — 7%.

Вторичный рынок

Предложение для покупки квартиры на вторичном рынке в основном растет.

В апреле 2024 года по март 2024 года количество объявлений значительно уменьшилось только в Киеве и Черкасской области, на 20% и 10% соответственно.

В апреле средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляла $95 530. Во Львовской области стоимость составляет $69 060, а в Закарпатской — $60 022.

Инфографика: Dim. ria

В год значительное увеличение цены зафиксировано в Черкасской и Ивано-Франковской областях — 43% и 42%.

Изучение средней стоимости однокомнатной квартиры с ремонтом и без показывает, что самая большая разница в цене — 55%. В столице разница в цене 5%.

Инфографика: Dim. ria

Частные дома

Исследование предложения домов в 2024 году к 2021 году показывает значительный рост количества объявлений на Западе Украины и падение — на Юге Украины.

Средняя цена дома в Киевской области составляет $163 705, в Одесской области — $122 156.

Инфографика: Dim. ria

Если сравнивать цены на дома в 2022 году к 2021 году, то зафиксирован значительный рост во всех областях, кроме Одесской и Днепропетровской. В Одесской области снижение средней цены на частный дом в 2022 году составляет 18%, а в Днепропетровской области в 2024 году стоимость такой недвижимости упала на 11%.

Напомним, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в Украине дороже всего построить жилье в Киеве, а дешевле всго — в Кировоградской области.

В Киеве назревает масштабный дефицит квартир в новостройках. Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке уже не хватает. Дефицита нового жилья пока нет, но формируются предпосылки для его появления.

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, средняя цена в Киеве на первичке по состоянию на 24 апреля 2024 года составляет 49 300 грн за квадратный метр. Традиционно самый дорогой район — Печерский, где цена от 87 300 грн за м кв., за ним следует Шевченковский с 60 900 грн за м кв. На 3 месте — Голосеевский район — 50 200 грн за м кв.;

более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды;

в ТОП-5 городов по цене на новостройки входят Львов, Киев, Ужгород, Днепр и Одесса.



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