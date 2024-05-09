Как выросли цены на квартиры и дома в Украине — исследование Dim. ria — Finance.ua
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Как выросли цены на квартиры и дома в Украине — исследование Dim. ria

Недвижимость
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Как выросли цены на квартиры и дома в Украине — исследование Dim. ria
Как выросли цены на квартиры и дома в Украине — исследование Dim. ria
В Украине продолжают расти цены на покупку квартиры. Так, средняя стоимость 1 м² в новостройке в апреле не выросла только в Сумской области, Харьковской, Черкасской и Винницкой.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса Dim.ria.

Первичный рынок

В апреле 2024 года в Украине работают 76% отделов продаж новостроек.
Самый высокий показатель количества активных отделов продаж зафиксирован в Закарпатской области — 97%. Наибольшая часть готовых новостроек от всего количества в Киевской области — 30%.
В середине весны 2024 года по всей Украине было сдано в эксплуатацию 10 новостроек на 21 секцию. Итого за этот год во всех городах страны сдано 182 новостройки на 345 секций. Среди них 21 только что возведенных зданий на 46 секций — в Киеве.
Средняя цена за 1 м2 на первичном рынке в апреле растет.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Высокая стоимость наблюдается в Киеве — 54 084 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). В апреле снижение средней цены за 1 м² зафиксировано в Сумской области — 4% и Харьковской области — 2%.
Заметно увеличилась средняя цена на новостройки в Полтавской области — 7%.

Вторичный рынок

Предложение для покупки квартиры на вторичном рынке в основном растет.
В апреле 2024 года по март 2024 года количество объявлений значительно уменьшилось только в Киеве и Черкасской области, на 20% и 10% соответственно.
В апреле средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляла $95 530. Во Львовской области стоимость составляет $69 060, а в Закарпатской — $60 022.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
В год значительное увеличение цены зафиксировано в Черкасской и Ивано-Франковской областях — 43% и 42%.
Изучение средней стоимости однокомнатной квартиры с ремонтом и без показывает, что самая большая разница в цене — 55%. В столице разница в цене 5%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Частные дома

Исследование предложения домов в 2024 году к 2021 году показывает значительный рост количества объявлений на Западе Украины и падение — на Юге Украины.
Средняя цена дома в Киевской области составляет $163 705, в Одесской области — $122 156.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Если сравнивать цены на дома в 2022 году к 2021 году, то зафиксирован значительный рост во всех областях, кроме Одесской и Днепропетровской. В Одесской области снижение средней цены на частный дом в 2022 году составляет 18%, а в Днепропетровской области в 2024 году стоимость такой недвижимости упала на 11%.
Напомним, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в Украине дороже всего построить жилье в Киеве, а дешевле всго — в Кировоградской области.
В Киеве назревает масштабный дефицит квартир в новостройках. Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке уже не хватает. Дефицита нового жилья пока нет, но формируются предпосылки для его появления.

Справка Finance.ua:

  • по данным ЛУН, средняя цена в Киеве на первичке по состоянию на 24 апреля 2024 года составляет 49 300 грн за квадратный метр. Традиционно самый дорогой район — Печерский, где цена от 87 300 грн за м кв., за ним следует Шевченковский с 60 900 грн за м кв. На 3 месте — Голосеевский район — 50 200 грн за м кв.;
  • более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды;
  • в ТОП-5 городов по цене на новостройки входят Львов, Киев, Ужгород, Днепр и Одесса.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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