НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей — Finance.ua

НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей Сегодня 12:44 — Личные финансы

НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Об этом шла речь на заседании регулятора 8 мая, передает Укринформ.

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Так, с 1 июня предлагается установить следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):

КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 11,88 грн;

КП «Водоканал» (Запорожье) — 9,36 грн;

КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 6,87 грн;

Львовводоканал — 9,02 грн;

Черновцыводоканал — 10,26 грн;

Киевводоканал — 9,66 грн;

Днепроводоканал — 11,52 грн;

Житомирводоканал — 17,52 грн;

Черкассыводоканал — 10,51 грн;

Харьковводоканал — 9,88 грн.

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Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 30,36 грн;

КП «Водоканал» (Запорожье) — 22,88 грн;

КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 17,45 грн;

Львовводоканал — 20,04 грн;

Черновцыводоканал — 23,86 грн;

Киевводоканал — 21,42 грн;

Днепроводоканал — 23,92 грн;

Житомирводоканал — 32,77 грн;

Черкассыводоканал — 20,19 грн;

Харьковводоканал — 22,87 грн.

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Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагают установить для ЧАО «Энергоресурсы» — 53,39 грн за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод — КП «Облводоканал» Запорожского областного совета (41,3 грн за 1 кубометр).

Отмечается, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

в конце января 2024 года НКРЭКУ выносила на обсуждение изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод части водоканалов, однако затем вопрос был снят с рассмотрения;

в июне 2023 года регулятор установил новые тарифы на воду для 33 водоканалов и АО «Укрзализныця». Средневзвешенный рост составил 32%;

премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение не было согласовано с правительством, и поручил начать дополнительные консультации по его пересмотру. Минэнерго назвало решение необоснованным, в то время как водоканалы призвали повысить тарифы для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов;

в начале июля 2023 года НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на воду.

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Укрінформ По материалам:

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