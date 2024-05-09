НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей — Finance.ua
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НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей

Личные финансы
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НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей
НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду для небытовых потребителей
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов.
Об этом шла речь на заседании регулятора 8 мая, передает Укринформ.
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Так, с 1 июня предлагается установить следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 11,88 грн;
  • КП «Водоканал» (Запорожье) — 9,36 грн;
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 6,87 грн;
  • Львовводоканал — 9,02 грн;
  • Черновцыводоканал — 10,26 грн;
  • Киевводоканал — 9,66 грн;
  • Днепроводоканал — 11,52 грн;
  • Житомирводоканал — 17,52 грн;
  • Черкассыводоканал — 10,51 грн;
  • Харьковводоканал — 9,88 грн.
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Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 30,36 грн;
  • КП «Водоканал» (Запорожье) — 22,88 грн;
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 17,45 грн;
  • Львовводоканал — 20,04 грн;
  • Черновцыводоканал — 23,86 грн;
  • Киевводоканал — 21,42 грн;
  • Днепроводоканал — 23,92 грн;
  • Житомирводоканал — 32,77 грн;
  • Черкассыводоканал — 20,19 грн;
  • Харьковводоканал — 22,87 грн.
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Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагают установить для ЧАО «Энергоресурсы» — 53,39 грн за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод — КП «Облводоканал» Запорожского областного совета (41,3 грн за 1 кубометр).
Отмечается, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • в конце января 2024 года НКРЭКУ выносила на обсуждение изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод части водоканалов, однако затем вопрос был снят с рассмотрения;
  • в июне 2023 года регулятор установил новые тарифы на воду для 33 водоканалов и АО «Укрзализныця». Средневзвешенный рост составил 32%;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение не было согласовано с правительством, и поручил начать дополнительные консультации по его пересмотру. Минэнерго назвало решение необоснованным, в то время как водоканалы призвали повысить тарифы для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов;
  • в начале июля 2023 года НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на воду.
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По материалам:
Укрінформ
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