Обзор IT-рынка труда. Число новых вакансий растет, а конкуренция уменьшается — Finance.ua

Обзор IT-рынка труда. Число новых вакансий растет, а конкуренция уменьшается Сегодня 12:00 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда. Число новых вакансий растет, а конкуренция уменьшается

В марте компании опубликовали на DOU 4803 вакансий. Это почти на тысячу вакансий больше, чем в марте прошлого года. Больше всего вакансий появилось в маркетинге.

Об этом сообщают аналитики сайта.

Отмечается, что в марте на DOU было самое большое количество miltech вакансий — 166, которые получили более 1200 откликов.

Общее количество вакансий

График: DOU

33 категории показали положительную динамику, еще 12 — отрицательную. Рост происходил и в нетехнических, и во многих технических направлениях.

Таблица: DOU

В маркетинге — больше всего вакансий, 543 в марте. В С++ после года отрицательной динамики впервые заметен рост (до 46 вакансий). У Front-end — 265 вакансий в марте — больше всего за прошлый год.

В марте более активно размещали вакансии для кандидатов в Киеве и на ремоуте, в то время как в большинстве других городов их количество уменьшилось. Также была 451 вакансия за границей.

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Рост произошел во всех категориях по опыту. А для кандидатов без опыта даже был рекорд с начала полномасштабного вторжения — 102 вакансии.

Кого в марте искали активнее всего

В марте среди опытных кандидатов активнее искали Front-end разработчиков (83 вакансии). В остальных категориях по опыту самые востребованные маркетологи. Но в категории опыта 3−5 лет также прибавилось вакансий для Front-end и QA.

Конкуренция

Несмотря на увеличение количества вакансий, среднее количество откликов незначительно уменьшилось до 31,4.

В 34 категориях конкуренция незначительно уменьшилась в марте, в 15 — выросла, еще в 2 осталась на том же уровне.

График: DOU

В топе — Front-end — в среднем 109,6 отклика на вакансию, почти столько же у QA — 108,6. В Android конкуренция выросла до 53 откликов на вакансию, iOS — 47,3, PHP — 26.

Из нетехнических направлений наивысшее количество откликов сохраняется в HR — 54,6 в марте. В маркетинге, который находится в топе по количеству открытых позиций, в среднем 11 откликов на вакансию.

График: DOU

Напомним, по данным DOU, среди нашедших первую работу в ІТ в 2023 году 85% составляют технические специалисты. Чаще всего это разработчики и тестировщики. Медианный возраст специалистов — 24 года. Только четверти новых айтишников 30 лет или больше. Медианная зарплата составляет $600.

По данным Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн. Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное.

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