Как правильно зарегистрировать место жительства ребенка-ВПЛ: разъяснения и мифы — Finance.ua

Как правильно зарегистрировать место жительства ребенка-ВПЛ: разъяснения и мифы Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как правильно зарегистрировать место жительства ребенка-ВПЛ: разъяснения и мифы, Фото: freepik

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» разъяснили , как правильно зарегистрировать место жительства ребенка-ВПЛ, а также опровергли распространенные мифы.

Регистрация места жительства и регистрация фактического места жительства ВПЛ — тождественные понятия.

Это миф. Получая справку ВПЛ и декларируя свое фактическое место жительства, человек не меняет своей «прописки», он лишь сообщает уполномоченным органам, что в связи с перемещением он будет проживать по конкретному адресу.

Читайте также Стало известно, сколько средств пошло на поддержку ВПЛ за время полномасштабного вторжения

От этого зависит, какой орган соцзащиты будет начислять и выплачивать внутренне перемещенному лицу пособие на проживание, другие вид соц. пособий и т. д.

С заявлением о получении справки ВПЛ для ребенка до 14 лет могут обратиться только родители.

Это тоже миф. С заявлением может обратиться один из его родителей/законных представителей.

Если же такой ребенок переместился без сопровождения родителей/законных представителей, заявление о взятии его на учет как ВПЛ и для получения справки может подавать от его имени родственник (бабушка, дед, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя) или отчим, мачеха, у которых проживает (находится) ребенок.

«Перепрописать» ребенка до 14 лет могут только родители/законные представители.

Это правда. В то же время необходимо согласие второго родителя / законных представителей ребенка.

«Перепрописать» ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации одного из родителей/законных представителей.

Это тоже правда. Но для детей от 14 до 18 лет действуют другие правила.

Ребенок в возрасте от 14 лет самостоятельно декларирует место своего жительства по задекларированному/зарегистрированному месту жительства родителей/законных представителей или одного из них.

Читайте также Когда ВПЛ могут отказать в помощи за разрушенное жилье

Ребенок в возрасте от 14 лет самостоятельно декларирует место своего проживания по адресу другого жилья, чем задекларированное/зарегистрированное место жительства его родителей/законных представителей, с согласия родителей/законных представителей или одного из них.

В случае декларирования местожительства в общежитии на период получения образования такое согласие не предоставляется.

Справка Finance.ua:

с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутриперемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства;

помощь ВПЛ за поврежденное жилье не назначается уполномоченному лицу или получателю, которые зарегистрировали/задекларировали место своего проживания в жилом помещении/части жилого помещения, разрушенных или поврежденных в результате военных действий после факта их повреждения или разрушения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.