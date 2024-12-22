Стало известно, сколько средств пошло на поддержку ВПЛ за время полномасштабного вторжения — Finance.ua

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Стало известно, сколько средств пошло на поддержку ВПЛ за время полномасштабного вторжения

Казна и Политика
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Стало известно, сколько средств пошло на поддержку ВПЛ за время полномасштабного вторжения
Стало известно, сколько средств пошло на поддержку ВПЛ за время полномасштабного вторжения
В течение трех лет государство направило 166 млрд. грн на прямую поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только в 2024 году на эти цели было израсходовано 41 млрд грн.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.
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«Если взять прямые выплаты внутренним переселенцам, то они остаются одной из крупнейших бюджетных программ, которая работает уже третий год подряд. За три года государство осуществило прямые расходы на поддержку наших внутренне перемещенных лиц в сумме 166 млрд грн, в этом — 41 млрд грн», — сказала Верещук.

Сколько планируют потратить в 2025 году

По словам Верещука, программа поддержки ВПЛ продолжит действовать в 2025 году.

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Отмечается, что в следующем году на программу планируется выделить около 50 млрд. грн.
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По состоянию на август 2024 года, по данным ООН, в Украине зарегистрировано 3,669 млн. внутренне перемещенных лиц, что на 121 тыс. больше, чем в апреле этого года.
  • В Донецкой области с 1 августа более 128 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, в том числе 24 тыс. из-за активных боевых действий.
  • В зоне активных боевых действий Донбасса остается около 63 тыс. человек, а в области в целом — 330 тыс.
  • В Сумской области с 1 августа по 3 октября было эвакуировано 36 тыс. человек, в том числе 6 тыс. детей.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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