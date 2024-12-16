ВПЛ получат деньги на аренду жилья: в правительстве раскрыли детали новой программы — Finance.ua

ВПЛ получат деньги на аренду жилья: в правительстве раскрыли детали новой программы Сегодня 16:06 — Личные финансы

ВПЛ получат деньги на аренду жилья: в правительстве раскрыли детали новой программы

Украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) компенсируют стоимость аренды жилья. Главным условием для выделения пособия должен быть заключенный договор об аренде.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Она объяснила критерии, по которым государство будет вычислять, соответствует ли участник условиям программы.

«Будет похоже на то, как работает субсидия на жилищно-коммунальные услуги. Мы будем для семьи учитывать с одной стороны ее финансовое состояние, с другой — количество членов семьи (условно, какая минимальная площадь арендного жилья нужна для этой семьи) и стоимость жилья в разных регионах. И мы будем вычислять то, какой объем финансовой поддержки нужен для аренды жилья в конкретном регионе», — отметила Марчак.

Замминистра напомнила, что этот инструмент был принят в октябре. Но тогда действие программы распространялось только на 9 регионов. Теперь ее планируют расширить на остальную часть страны.

«Уже сейчас видим первые фидбэки по регионам и уже распространяем этот инструмент по всей стране. Также в рамках этого инструмента мы также будем компенсировать ставку налога, которую должен заплатить арендодатель, чтобы стимулировать его заключение официальных договоров аренды, потому что мы понимаем, что это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы на завтра семью ВПЛ не выселили, не подняли арендную плату вдвое», — отметила Марчак.

Справка Finance.ua:

правительство Украины утвердило постановление, которое позволит внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в поддержке, получать субсидию на аренду жилья. Ожидается, что с середины января 2025 года этот механизм станет доступным для украинских семей;

внутренне перемещенные лица могут получить жилищные субсидии даже без регистрации по месту жительства, если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж;



Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который направлен на обеспечение жилищных прав ВПЛ и предусматривает создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ.

Обозреватель По материалам:

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