Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика) — Finance.ua
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Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика)

Недвижимость
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Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика)
Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика)
По данным ЛУН, рост арендных ставок в пределах года был значительным в большинстве регионов Украины, кроме прифронтовых.
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Наибольший рост демонстрирует Ивано-Франковск и Киев — 37% и 32% за год.
<i>Инфографика: ЛУН</i>
Инфографика: ЛУН
Повышенный спрос присутствует не только в столице, но и в западных регионах:
  • Закарпатская область — в среднем 18 500 гривен за однокомнатную квартиру,
  • Львовская область — 17 000 грн,
  • Волынская область — 15 000 грн,
  • Ивано-Франковская область — 13 700 грн,
  • Черновицкая область — 12 500 грн,
  • Винницкая — 12 000 грн,
  • Ровенская — 11 500 грн,
  • Тернопольская область — 10 000 грн.
Самые низкие арендные ставки на однокомнатные в Украине зафиксированы по объективным обстоятельствам в Херсоне, Харькове и Запорожье — 3000, 4000 и 5000 соответственно.
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Как говорят аналитики, рынок аренды чувствует себя наиболее уверенно из всех сегментов: спрос высокий, арендные ставки растут, срок экспозиции свободных квартир снижается.
Самые дорогие города для аренды квартир: Киев, Львов и Ужгород.
В сегменте 1-комнатных:
  • Ужгород (18,5 тыс. грн за месяц аренды).
  • Львов (17,0 тыс. грн за месяц).
  • Киев (16,5 тыс. грн).
В сегментах 2-х и 3-комнатных квартир первенство остается за Киевом со средней ценой аренды 22,9 тыс. и 37,5 тыс. грн за месяц соответственно.

Справка Finance.ua:

  • В 2024 году средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжала расти, а девелоперы активнее аккредитовали свои проекты в программе «єОселя». Об этом свидетельствуют данные ЛУН. Подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы в отрасли, ослабление национальной валюты — эти факторы в 2024 году продолжали подталкивать цены на украинской первичке вверх.
  • О растущей активности первички свидетельствует и динамика количества ЖК в продаже. Отрадно, что рост числа активных новостроек наблюдается не только в более или менее безопасных западных областях Украины, но и на востоке страны. В частности, в прифронтовом Запорожье работают отделы продаж в 11 ЖК (прирост за год на 10%).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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