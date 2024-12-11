Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика) Сегодня 12:00 — Недвижимость

Цены на аренду жилья: где выросли больше всего (инфографика)

По данным ЛУН , рост арендных ставок в пределах года был значительным в большинстве регионов Украины, кроме прифронтовых.

Наибольший рост демонстрирует Ивано-Франковск и Киев — 37% и 32% за год.

Инфографика: ЛУН

Повышенный спрос присутствует не только в столице, но и в западных регионах:

Закарпатская область — в среднем 18 500 гривен за однокомнатную квартиру,

— в среднем 18 500 гривен за однокомнатную квартиру, Львовская область — 17 000 грн,

— 17 000 грн, Волынская область — 15 000 грн,

— 15 000 грн, Ивано-Франковская область — 13 700 грн,

— 13 700 грн, Черновицкая область — 12 500 грн,

— 12 500 грн, Винницкая — 12 000 грн,

— 12 000 грн, Ровенская — 11 500 грн,

— 11 500 грн, Тернопольская область — 10 000 грн.

Самые низкие арендные ставки на однокомнатные в Украине зафиксированы по объективным обстоятельствам в Херсоне, Харькове и Запорожье — 3000, 4000 и 5000 соответственно.

Как говорят аналитики, рынок аренды чувствует себя наиболее уверенно из всех сегментов: спрос высокий, арендные ставки растут, срок экспозиции свободных квартир снижается.

Самые дорогие города для аренды квартир: Киев, Львов и Ужгород.

В сегменте 1-комнатных:

Ужгород (18,5 тыс. грн за месяц аренды).

Львов (17,0 тыс. грн за месяц).

Киев (16,5 тыс. грн).

В сегментах 2-х и 3-комнатных квартир первенство остается за Киевом со средней ценой аренды 22,9 тыс. и 37,5 тыс. грн за месяц соответственно.

Справка Finance.ua:

В 2024 году средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжала расти, а девелоперы активнее аккредитовали свои проекты в программе «єОселя». Об этом свидетельствуют данные ЛУН. Подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы в отрасли, ослабление национальной валюты — эти факторы в 2024 году продолжали подталкивать цены на украинской первичке вверх.

О растущей активности первички свидетельствует и динамика количества ЖК в продаже. Отрадно, что рост числа активных новостроек наблюдается не только в более или менее безопасных западных областях Украины, но и на востоке страны. В частности, в прифронтовом Запорожье работают отделы продаж в 11 ЖК (прирост за год на 10%).

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